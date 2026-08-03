Ceuta y Melilla, en directo: Última hora de la entrada masiva de inmigrantes en España desde Marruecos
Sigue en directo la última hora de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos
La crisis migratoria en Ceuta continúa dejando un balance dramático. El Gobierno de Marruecos ha reconocido este domingo la muerte de al menos 11 personas en sus costas durante la entrada irregular de decenas de miles de inmigrantes a la ciudad autónoma el pasado jueves. Sin embargo, las cifras de víctimas mortales siguen siendo objeto de discrepancia entre las autoridades de ambos países.
Las autoridades españolas cifran en más de 50.000 las personas que accedieron a Ceuta, mientras Marruecos reduce esa estimación a unas 40.000. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la avalancha migratoria de «un ataque a la integridad de España», aunque ha destacado la colaboración de Marruecos en las labores de repatriación y coordinación fronteriza.
Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo hoy
Ceuta trata de volver a la normalidad con miedo y comercios medio vacíos tras la crisis migratoria
Los vecinos de Ceuta tratan de recuperar la normalidad entre el recelo a salir a la calle, restaurantes y playas más vacíos de lo habitual y una calma que no termina de llegar del todo, tras la llegada masiva de inmigrantes registrada desde el jueves y en los que habrían sido los primeros días de la feria de la ciudad, que tuvo que ser cancelada.
«La playa está vacía y el chiringuito lo tengo medio lleno», ha lamentado la responsable de un chiringuito en la Playa del Chorrillo, a apenas tres minutos en coche de la frontera, y tras señalar que a las 14:00 horas de este domingo tenía solo 6 de las 24 mesas de su local ocupadas.
Ha señalado que las recurrentes imágenes de migrantes utilizando las duchas frente a su chiringuito y algunas informaciones falsas que circulan en redes, como que el agua está contaminada de enfermedades como sarna, han motivado a muchos ceutíes a quedarse en casa. «La temporada de verano se ha fastidiado», ha zanjado.
Marruecos reconoce que 40.000 inmigrantes entraron en Ceuta
Marruecos ha reconocido que cerca de 40.000 inmigrantes ilegales se dirigieron hacia la frontera de Ceuta y otras 1.135 hacia Melilla. Rabat ha atribuido la crisis a que era posible «entrar fácilmente en Europa». De igual manera, Marruecos ha reivindicado su compromiso de cooperación con sus socios.
OKDIARIO en el CETI de Ceuta: «Están contando que hay normalidad, pero esto no parece España»
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presumió en la Delegación del Gobierno que en apenas 24 horas el Ejecutivo había logrado revertir la situación en Ceuta y que la ciudad habría recuperado la normalidad. Sin embargo, la realidad es muy distinta; desde la invasión en Ceuta, miles de ilegales esperan a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para poder acceder al interior del recinto. Los inmigrantes abarrotan las calles esperando poder entrar. Es la situación que vive la ciudad desde el pasado jueves y que ha podido corroborar OKDIARIO.
El Ejército llena camiones con inmigrantes ilegales para llevarlos a la frontera de Ceuta y devolverlos a Marruecos
El Ejército español ha empleado camiones para recolectar inmigrantes ilegales y llevárselos a la frontera para su devolución a Marruecos. Durante y la tarde y la noche, militares y Policía han estado interceptando a varios de los inmigrantes que en los últimos días se han colado en la invasión procedente del país vecino, y se los han llevado a las inmediaciones del CETI para subirlos a camiones y llevárselos de vuelta a la frontera. Allí también se han unido al grupo de jóvenes deportados varios de los que han protagonizado episodios de violencia en el centro de acogida ceutí. En total, cuatro vehículos han sido utilizados para este fin.
OKDIARIO sorprende a Sánchez disfrutando en La Mareta en plena invasión migratoria en Ceuta
Pedro Sánchez ya disfruta con su familia de sus vacaciones de verano en Lanzarote, donde se aloja como cada año en la Residencia Real de La Mareta. El presidente socialista ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad para blindar su tiempo de descanso que, como muestran las imágenes que publica en exclusiva OKDIARIO, aprovecha para disfrutar del mar. Sánchez ha querido dedicar la tarde de este domingo a darse un baño en las inmediaciones de La Mareta, que dispone de acceso directo al mar, en compañía de una mujer cuya identidad no ha podido ser confirmada y que podría ser Begoña Gómez o alguna de sus hijas. Todo ello en plena invasión de Ceuta.
Última hora de la situación en Ceuta por la llegada de inmigrantes
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto de la situación de tensión en la frontera de Ceuta y Marruecos. Sigue en vivo online la crisis migratoria por la llegada masiva de miles de inmigrantes que está desatando el caos en la ciudad española.
Gavira (Vox) responsabiliza a Sánchez y a Marruecos de «trasladar» la crisis migratoria de Ceuta al litoral andaluz
El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha criticado que la crisis migratoria sufrida en Ceuta «se está trasladando ya al litoral andaluz», después de que en las últimas horas se hayan producido llegadas de inmigrantes a playas del Campo de Gibraltar mediante motos de agua y lanchas rápidas. Además, ha sostenido que esta situación se trata de «una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez».
«Lo que ha ocurrido en Ceuta y lo que ahora empieza a verse en las playas del Campo de Gibraltar no es una simple crisis migratoria», sino una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez», ha manifestado Gavira en declaraciones a los medios.
Así, el vicepresidente andaluz ha subrayado que «Ceuta es España» y que, por tanto, «cuando se ataca una frontera española se ataca a toda España». En este sentido, ha señalado que Andalucía «ve hoy cómo esa presión se traslada a su litoral, con llegadas en motos de agua y lanchas rápidas, con mafias actuando con total impunidad y con nuestros vecinos sufriendo las consecuencias».