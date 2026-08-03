Ceuta y Melilla, en directo: Última hora de la entrada masiva de inmigrantes en España desde Marruecos

La crisis migratoria en Ceuta continúa dejando un balance dramático. El Gobierno de Marruecos ha reconocido este domingo la muerte de al menos 11 personas en sus costas durante la entrada irregular de decenas de miles de inmigrantes a la ciudad autónoma el pasado jueves. Sin embargo, las cifras de víctimas mortales siguen siendo objeto de discrepancia entre las autoridades de ambos países.

Las autoridades españolas cifran en más de 50.000 las personas que accedieron a Ceuta, mientras Marruecos reduce esa estimación a unas 40.000. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la avalancha migratoria de «un ataque a la integridad de España», aunque ha destacado la colaboración de Marruecos en las labores de repatriación y coordinación fronteriza.

Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo hoy