El Ejército llena camiones con inmigrantes ilegales para llevarlos a la frontera de Ceuta y devolverlos a Marruecos

El Ejército español ha empleado camiones durante esta jornada de domingo para recolectar inmigrantes ilegales y llevárselos a la frontera para su devolución a Marruecos. Durante y la tarde y la noche, militares y Policía han estado interceptando a varios de los inmigrantes que en los últimos días se han colado en la invasión procedente del país vecino, y se los han llevado a las inmediaciones del CETI para subirlos a camiones y llevárselos de vuelta a la frontera. Allí también se han unido al grupo de jóvenes deportados varios de los que han protagonizado episodios de violencia en el centro de acogida ceutí. En total, cuatro vehículos han sido utilizados para este fin.

Algunos de los jóvenes que estaban siendo llevados hacia la zona desde la que partirían los camiones salieron huyendo hacia la ciudad, y efectivos del Ejército y la Policía se desplearon para capturarlos. Además, algunos inmigrantes lograron saltar en marcha desde los camiones para zafarse de la deportación.

Problemas en el CETI

Más de 1.000 migrantes, principalmente subsaharianos, esperan este domingo a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para poder acceder al interior del recinto, que no sólo tiene ocupadas sus 512 plazas disponibles sino que, además, mantiene una ocupación de más de 700 personas. Centenares de migrantes se encuentran acampados en los montes próximos al CETI, a la espera de que se puedan ir liberando plazas con la salida de personas hacia la península para poder entrar en el recinto.

Más del cincuenta por ciento de las personas que ocupan las inmediaciones del CETI son subsaharianos que han podido acceder a la ciudad en las últimas horas aprovechando la situación producida con la entrada masiva de personas desde Marruecos.

La Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad en los alrededores del CETI así como el personal del Ejército, que se está encargando de facilitar agua a estas personas.

La playa de Benítez, próxima al CETI, se encuentra totalmente ocupada por estos migrantes, mientras que la policía controla que no accedan por la carretera de acceso al recinto para no colapsar sus alrededores. Asimismo, en estas zonas se agolpan muchos migrantes marroquíes que accedieron durante la entrada masiva del pasado jueves.