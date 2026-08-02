Gavira (Vox) culpa a Sánchez y a Marruecos de trasladar la crisis migratoria de Ceuta al litoral andaluz: «Ha dejado indefensa a España»

Las llegadas de inmigrantes a playas del Campo de Gibraltar en motos de agua y lanchas rápidas durante las últimas horas han llevado al vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, a responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez y a Marruecos del aumento de la presión migratoria en el litoral andaluz.

«Lo que ha ocurrido en Ceuta y lo que ahora empieza a verse en las playas del Campo de Gibraltar no es una simple crisis migratoria. Es una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez», ha asegurado Gavira, quien también ha advertido: «Ceuta es España y cuando se ataca una frontera española, se ataca a toda nuestra Nación».

A su juicio, Andalucía ya está comprobando cómo «esa presión se traslada a su litoral con llegadas en motos de agua y lanchas rápidas, con mafias actuando con total impunidad»: «Son nuestros vecinos los que sufren las consecuencias».

Reclama fronteras seguras: «Andalucía no va a ser el coladero»

Las fronteras, la vigilancia del litoral, la política de extranjería y la expulsión de quienes entran ilegalmente «son responsabilidad del Estado», ha recordado Manuel Gavira, quien ha reiterado el apoyo de la Junta a los ayuntamientos, las policías locales y los servicios públicos, especialmente en el Campo de Gibraltar: «Es la consecuencia directa de años de cesiones ante Marruecos, de efecto llamada y de una política migratoria suicida que ha convertido nuestras fronteras en un coladero».

Por ello, el de Vox ha reclamado «ley, orden, fronteras seguras, persecución implacable de las mafias y devolución inmediata de quienes han entrado ilegalmente», además de «responsabilidades políticas, jurídicas y diplomáticas frente a Marruecos y frente al Gobierno de España». «Andalucía no va a ser el coladero de la inmigración ilegal ni el vertedero de las políticas suicidas de Sánchez», ha concluido.

Gavira señala a Marruecos y al Gobierno: «Aquí hay responsables»

Para Manuel Gavira, la responsabilidad de la crisis migratoria recae sobre Marruecos y el Gobierno de Pedro Sánchez. «Aquí hay responsables. Marruecos ha utilizado la inmigración como arma de presión contra España y Sánchez lo ha permitido con años de cesiones, efecto llamada, regularizaciones y sumisión ante Rabat», ha afirmado.

En ese sentido, sostiene que Pedro Sánchez «no puede presentarse como solución porque es parte esencial del problema» y le ha acusado de haber dejado «indefensa España» y de poner «en riesgo la seguridad de los españoles y también la de Andalucía».

Las declaraciones de Gavira coinciden con las realizadas horas antes desde Ceuta por el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, quien calificó la situación de «invasión» y de «acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado por Pedro Sánchez», reclamando medidas para proteger la soberanía nacional, reforzar las fronteras y combatir la inmigración ilegal.