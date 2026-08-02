Un inmigrante trata de llegar a nado a Ceuta. A escasos metros de la orilla se detiene. Una embarcación de la Guardia Civil acude a rescatarlo. Desde la orilla también se acercan otros dos agentes de la Benemérita que le ayudan a salir del agua y tienen que llevarlo en brazos. Acto seguido, lo devuelven a Marruecos. La escena ha quedado grabada por OKDIARIO.

«Mire esa persona cómo está cruzando la frontera entre Marruecos y Ceuta (las imágenes se muestran en el vídeo principal de esta noticia)». Las imágenes cuestionan el discurso del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la situación en la frontera. El Ejecutivo sostiene que Ceuta vive ya una situación de «normalidad» pero la realidad es que los inmigrantes siguen cruzando la frontera con la intención de entrar ilegalmente en España.

En las imágenes se observa una fragata de la Guardia Civil rescatando a esa persona, para llevarla directamente a la playa de Ceuta, justo en la frontera. Se acercan otros dos guardias civiles para ayudar. Poco después, la Guardia Civil devuelve a esta persona a Marruecos, con OKDIARIO como testigo de toda la operación.

Vericueto para sortear al Supremo

Las imágenes muestran que el inmigrante accede por mar. Pese a ello, los agentes proceden a su entrega inmediata a las autoridades marroquíes. De esta forma, se pone en práctica la principal utilidad de estas boyas, que no son tanto frenar la invasión, sino permitir sortea la sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar las devoluciones en caliente a los inmigrantes que entran a nado en territorio español.

La norma dice que los inmigrantes no pueden ser devueltos en caliente cuando no hay una barrera física en su camino. Esta nueva infraestructura sí tiene la consideración legal de barrera, por lo que las devoluciones sí pueden ser efectuadas.

Unas barreras que no frenan las entradas

El Ministerio del Interior aseguró este domingo que las barreras de contención instaladas este fin de semana en la zona de El Tarajal se encuentran ya «plenamente operativas». Sin embargo, las imágenes grabadas por OKDIARIO muestran cómo un inmigrante logra llegar a nado hasta las inmediaciones de la costa de Ceuta, donde finalmente es rescatado por la Guardia Civil. En las imágenes se observa cómo el singular diseño de las boyas desplegadas deja un hueco de gran tamaño en torno al espigón, por donde los inmigrantes pueden colarse sin demasiados problemas.