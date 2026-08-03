La UE contradice a Sánchez y señala a Marruecos: «No se puede aceptar el uso de la inmigración para presionar» a España

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la crisis migratoria provocada por la invasión en Ceuta de 60.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos tiene como culpable al país africano. «No se puede aceptar el uso de la inmigración para presionar» a España, ha afirmado Von der Leyen, que asegura que la UE debe «hacer más» en sus fronteras exteriores.

La dirigente europea aboga por una «rigurosa vigilancia» y «barreras físicas cuando sea necesario», y ha garantizado que la Unión Europea no aceptará ningún intento de utilizar la inmigración irregular como «instrumento de presión» contra un Estado miembro.

«Hemos sido firmes al afirmar que la Unión Europea no aceptará entradas ilegales. Tampoco puede aceptar ningún intento de utilizar la migración ilegal como medio para ejercer presión sobre un Estado miembro», sostiene la política alemana en una carta dirigida a Sánchez, en la que subraya que la protección de las fronteras del bloque es una «responsabilidad europea compartida» necesaria para «preservar la integridad del Espacio Schengen.

Von der Leyen sostiene que la crisis de Ceuta deja claro que la Unión Europea debe «hacer más» para fortalecer el control fronterizo en los puntos críticos, con «una vigilancia rigurosa y el uso de barreras físicas cuando sea necesario», y apuesta por redoblar los esfuerzos en prevenir las llegadas irregulares, reforzar la cooperación con terceros países, desarrollar sistemas de alerta temprana, desmantelar las redes de tráfico de migrantes y acelerar los retornos.

«Quiero agradecerle su carta y felicitarle por la rápida gestión de los retornos de quienes entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos», ha reconocido Von der Leyen al Gobierno de Sánchez.

El Gobierno exculpa a Marruecos

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha insistido este lunes en una entrevista en TVE en la posición del Gobierno de Sánchez de exculpar a Marruecos de la ofensiva en Ceuta. Así, el ministro ha destacado la «colaboración desde el primer momento» del país africano «para intentar impedir ese flujo de personas», un total de 60.000 según cifras del Ejecutivo regional, que cruzaron la frontera del Tarajal para invadir la ciudad autónoma.

El ministro ha asegurado que «la internacional reaccionaria» actuó con «sincronización» y «mucha rapidez» en busca de «amplificar y difundir mentiras y falsas noticias» sobre lo que estaba sucediendo en Ceuta, donde decenas de miles de marroquíes se colaron de forma ilegal ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez y la permisividad de Marruecos.