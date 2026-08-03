Playa de Muro consolida su hegemonía en seguridad marítima entre reconocimientos oficiales y un simulacro de infarto

La Playa de Muro se convirtió ayer en el epicentro nacional de la seguridad marítima. En el marco de sus fiestas y con la presencia del Dr. José Palacios Aguilar, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, se procedió al acto oficial de izada de la Bandera Azul, la insignia de Sendero Azul y la sexta mención especial a sus servicios de rescate. Este último galardón sitúa al Servicio Público de Salvamento de Playas de Muro como el servicio más galardonado de toda España.

Tras la izada, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Muro rindió homenaje con diplomas de felicitación pública a instituciones y figuras clave que han impulsado a la zona como un referente nacional e internacional en gestión integral, sostenibilidad y calidad turística. Entre los reconocidos se encontraban la propia Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, la empresa concesionaria Marsave Mallorca, el propio equipo de salvamento de la playa, su responsable Fran Miguez y el coordinador de Seguridad de Playas y Subinspector Jefe de la Policía Local, Toni Carrió.

Durante el acto, el alcalde de Muro, Miquel Porquer, manifestó su gran satisfacción por el alto nivel de profesionalidad y eficacia del servicio, animando a todo el equipo a seguir trabajando en la misma línea. Por su parte, la regidora de Playas, Marga Ballester, subrayó el orgullo por el trabajo realizado, recordando que tres de esas menciones especiales se han logrado durante sus ocho años al frente de la concejalía.

En su intervención, Fran Miguez se mostró muy emocionado al destacar que, aunque dentro de un rato la marea borrará las huellas de la última dinámica, nunca se borrará el trabajo realizado ni las vidas salvadas. Por su parte, Toni Carrió calificó de apasionado viaje la trayectoria iniciada en el año 2004, ensalzando el valor del trabajo en equipo junto a entidades como el Servicio de Ordenación del Govern Balear, Marsave y la propia asociación otorgante.

Acción real: cinco simulaciones para poner a prueba la excelencia

Tras los discursos oficiales, la acción se trasladó al Sector I de la playa, frente al Centro Operativo de Salvamento y Seguridad. El Área de Coordinación de Seguridad de Playas diseñó un simulacro complejo combinando emergencias simultáneas para poner al límite la capacidad de reacción del servicio de salvamento, la Policía Local y las brigadas de limpieza y mantenimiento. El ejercicio contó además con la mirada atenta y evaluación de dos de los mayores expertos en socorrismo de España: el Dr. José Palacios Aguilar y Pedro Caldentey.

La primera simulación comenzó sobre las once y treinta y cinco de la mañana, cuando dos usuarios en tabla de paddle surf navegaban por el canal de embarcaciones y uno de ellos sufrió una indisposición cayendo al agua. Al sonar la alarma en la torre, los socorristas acudieron de inmediato al rescate. Ya en la orilla, la víctima entró en parada cardiorrespiratoria, iniciándose las maniobras de reanimación. Se activó la ambulancia municipal Alfa-Muro para continuar la asistencia sanitaria, mientras la Policía Local acordonaba la zona ante los momentos de nerviosismo del acompañante y la afluencia de bañistas. Paralelamente, la moto acuática con su patrón y rescatador aseguró las tablas a la deriva, logrando finalmente que la víctima recuperara las constantes vitales antes de su traslado médico.

Poco después, en la segunda simulación, un bañista exhausto a doscientos metros de la orilla pidió auxilio amarrado a una boya de balizamiento. El socorrista de torre activó el protocolo y la evacuación se ejecutó de forma rápida y segura mediante el nuevo vehículo acuático propulsado SEABOB RESCUE.

La tercera prueba puso a prueba dos protocolos de forma simultánea. Por un lado se atendió a un usuario que sufrió una herida en el pie al romperse una tabla de madera de la pasarela, a quien los socorristas auxiliaron para que pudiera salir por su propio pie. Por otro lado, la activación del protocolo medioambiental de la norma ISO catorce mil uno permitió evaluar la rapidez y eficacia de los servicios de mantenimiento para reparar la instalación.

La cuarta simulación abordó una emergencia ambiental provocada por una mancha de aceite en la arena. Los socorristas actuaron como primeros intervinientes y dieron aviso a la Policía Local para delimitar la zona, activando a la empresa de limpieza especializada para la retirada del residuo peligroso.

Para sorpresa de todos los presentes, la dirección del simulacro introdujo un quinto incidente no programado para saturar los servicios de emergencia. Un agente de la Policía Local desplegado en el perímetro sufrió un golpe de calor por las elevadas temperaturas y cayó desmayado sobre la arena, siendo atendido de urgencia por sus compañeros y socorristas hasta recuperarse y reincorporarse a sus funciones.

El evento reunió a una nutrida representación institucional y técnica, entre los que se encontraban el alcalde Miquel Porquer, la regidora Marga Ballester, el regidor de Policía Local Andrés Cantarellas, representantes de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, el jefe del Servicio de Ordenación de Emergencias del Govern Balear Joan Pol Pujol, el celador de la Conselleria del Mar Santiago Castro y el CEO de Marsave Mallorca Álvaro Castarnado.

Junto a ellos participaron efectivos de Ambulancias FALCK VL, la empresa de limpieza MFS y Watersports Mallorca, además de técnicos de otros municipios y una gran cantidad de espectadores que siguieron con atención cada una de las maniobras desplegadas en la arena.