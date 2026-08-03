Una banda de narcos colombianos encapuchados y armados hasta los dientes asalta un narcopiso en Palma y realiza un ‘vuelco’ de droga

La madrugada del pasado sábado dejó una escena propia de una película sobre el narcotráfico en un edificio de la calle General Riera de Palma. Un grupo de hombres encapuchados y armados protagonizó un violento asalto a un narcopiso con el objetivo de hacerse con un importante cargamento de droga. Lo que buscaban era realizar un ‘vuelco’, un término utilizado en el ámbito policial para describir el robo de sustancias estupefacientes entre personas vinculadas al tráfico de drogas.

La operación, sin embargo, no salió como esperaban. La rápida llamada de varios vecinos a los servicios de emergencias y la intervención de la Policía Local de Palma provocaron la huida de los asaltantes antes de que pudieran completar el robo, dejando tras de sí un escenario de extrema violencia que acabaría destapando un importante punto de distribución de estupefacientes.

Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, los asaltantes esperaron pacientemente a uno de los moradores del edificio. Cuando este accedió al ascensor de la comunidad, fue sorprendido por varios individuos que ocultaban sus rostros y portaban armas. Los agresores lo redujeron por la fuerza, le arrebataron las llaves de la vivienda y comenzaron a golpearlo repetidamente con las culatas de las armas, causándole varias heridas de consideración en la cabeza. Bajo amenazas y utilizando una violencia extrema consiguieron acceder al interior del piso.

Una vez dentro, iniciaron una búsqueda frenética del alijo de droga. Todo apunta a que conocían perfectamente el objetivo del asalto y sabían que en el interior del inmueble se almacenaban importantes cantidades de sustancias estupefacientes.

Mientras los asaltantes registraban la vivienda, los gritos y el ruido alertaron a varios vecinos, que telefonearon de inmediato a los servicios de emergencias. Una patrulla de la Policía Local de Palma, que se dirigía a otro servicio, fue requerida por un ciudadano que informó de que se estaba produciendo un robo con violencia.

Cuando los agentes accedieron al inmueble, encontraron una escena impactante. En el interior había manchas de sangre, diferentes tipos de droga repartidos por la vivienda, armas y a los dos moradores. El hombre presentaba varias heridas abiertas en la cabeza y tuvo que ser atendido por los sanitarios antes de ser trasladado a un centro hospitalario.

Durante la intervención, uno de los ocupantes entregó a los policías una maleta que contenía diferentes sustancias estupefacientes, un hallazgo que hizo cambiar por completo el rumbo de la actuación policial. Poco después llegaron varias patrullas de la Policía Nacional, que asumieron la investigación al comprobar que la vivienda escondía una importante cantidad de droga.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes practicaron un registro en el domicilio y localizaron más droga oculta en uno de los dormitorios. En total fueron intervenidos casi seis kilos y medio de sustancias estupefacientes, concretamente 6.460 gramos, entre los que había cocaína, heroína, metanfetamina, MDMA y tussi, una droga sintética cuyo consumo ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años.

Además del importante alijo, los investigadores incautaron dinero en efectivo, cuatro teléfonos móviles, un fusil de asalto de aire comprimido y otros efectos que ahora están siendo analizados para determinar el alcance de la actividad delictiva desarrollada desde el inmueble.

Aunque inicialmente fueron atendidos como víctimas del brutal asalto, el avance de las pesquisas llevó a los agentes a detener a los dos moradores de la vivienda, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los investigadores consideran que el ataque estaría relacionado con un vuelco de droga, una modalidad delictiva frecuente dentro del narcotráfico en la que grupos criminales asaltan a otros traficantes para hacerse con importantes cantidades de estupefacientes. Este tipo de acciones suele caracterizarse por una extrema violencia y por la utilización de armas para reducir a las víctimas y apoderarse del cargamento.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para identificar a todos los integrantes del grupo que protagonizó el violento asalto al narcopiso de Palma y esclarecer completamente lo sucedido. Los agentes no descartan que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días conforme avance la investigación y se analicen todas las pruebas recogidas durante el registro.

Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre la actividad de los narcopisos en Palma y la creciente violencia que rodea al tráfico de drogas, donde los vuelcos, los ajustes de cuentas y los enfrentamientos entre organizaciones criminales forman parte de una realidad cada vez más presente en este tipo de investigaciones.