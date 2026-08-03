Baleares triunfa pese a las manifestaciones de la izquierda: el gasto crece el doble que el número de turistas

Baleares ha recibido entre enero y junio la llegada de 6,5 millones de turistas internacionales, un 2,54% más que en el mismo periodo del año pasado, según la estadística de Movimientos Turísticos de Frontera que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística.

Según los mismos datos, solo en el sexto mes del año al archipiélago llegaron 2,27 millones de viajeros internacionales, un 0,57% más que en junio de 2025, teniendo en cuenta igualmente los 441.409 turistas nacionales, según los datos difundidos al mismo tiempo por el Ibestat.

Según los mismos datos, por islas, en el sexto mes del año llegaron a Mallorca 1,8 millones de turistas (1,6 internacionales), a Menorca 288.446 (183.884 internacionales) y a las Pitiusas 560.121 (431.677 internacionales).

El INE ha publicado este lunes también la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que indica que en junio los turistas internacionales dejaron en las Islas 2.954 millones de euros, un 4,24% más que en junio de 2025. En el acumulado de enero a junio, el gasto se eleva hasta los 8.156 millones de euros, un 4,52% más.

En junio, cada persona gastó de media en sus viajes 1.298 euros, un 3,65% más, mientras que el gasto diario se sitúa en 230 euros, un 5,41% más.

Por otra parte, la estadística del INE indica que la duración media de los viajes en junio fue de 5,65 días, un -1,67%.

Lo llamativo de los datos es que tanto el incremento del gasto turístico en la cadena de valor como la subida en el número de turistas se producen en plena temporada baja en las islas: de enero a junio de 2026.

Tanto el Govern de Marga Prohens como la inmensa mayoría de voces del sector proclaman esta fotografía fija como la fórmula del éxito: crecer en valor y no en el número de turistas. Es todo lo contrario de lo que exigen tanto los partidos de izquierdas como los manifestantes de la última protesta turismofóbica que recorrió las calles de Palma: reclaman decrecimiento como la única solución.