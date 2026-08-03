Detenido en Sóller un francés de unos 50 años por fotografiar de forma reiterada las zonas íntimas de una socorrista de la piscina municipal

La Guardia Civil ha detenido a un francés de unos 50 años, con residencia fijada en Francia, como presunto autor de un delito contra la intimidad tras ser sorprendido realizando fotografías de carácter vejatorio a una socorrista de la piscina municipal de Sóller. La actuación policial se inició después de que la joven denunciara que el hombre llevaba varios días fotografiándola sin su consentimiento, enfocando especialmente sus zonas íntimas.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.15 horas del pasado 31 de julio en la piscina municipal de Sóller. La trabajadora alertó al 112 al comprobar que un usuario de las instalaciones continuaba haciéndole fotografías de manera insistente, una situación que, según manifestó a los agentes, se venía repitiendo desde hacía varios días.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local de Sóller, cuyos agentes localizaron al sospechoso y se entrevistaron con él para esclarecer lo ocurrido. Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la intervención fue que el hombre entregó voluntariamente su teléfono móvil y autorizó a los policías a revisar la galería de imágenes almacenadas en el dispositivo.

Al examinar el contenido del terminal, los agentes comprobaron que el sospechoso había acumulado numerosas fotografías de la socorrista, tomadas durante diferentes jornadas. Las imágenes no correspondían a instantáneas generales del recinto, sino que estaban dirigidas de forma específica hacia las partes íntimas de la joven, lo que evidenciaba un comportamiento reiterado y una aparente obsesión por la víctima.

La revisión del teléfono permitió constatar que las fotografías habían sido realizadas en distintos días, reforzando la sospecha de que el individuo acudía a la piscina municipal de Sóller con el objetivo de captar imágenes de la trabajadora sin su autorización. Según las primeras investigaciones, el hombre centraba de forma sistemática la cámara de su teléfono en las zonas íntimas de la socorrista.

Tras las primeras actuaciones practicadas por la Policía Local de Sóller, el 2 de agosto las diligencias fueron remitidas a la Guardia Civil, que asumió la investigación. Una vez analizadas las pruebas recopiladas y el contenido del teléfono móvil, los agentes procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito contra la intimidad.

Mientras tanto, la Policía Local de Sóller acompañó a la víctima para formalizar la correspondiente denuncia y prestar declaración sobre los hechos sufridos durante los días en los que, presuntamente, estuvo siendo fotografiada sin su consentimiento.

Las investigaciones apuntan a que el detenido, de nacionalidad francesa y con residencia en Francia, había desarrollado una conducta reiterada hacia la socorrista, aprovechando su presencia en la piscina municipal de Sóller para captar imágenes que invadían gravemente su intimidad. La facilidad con la que los agentes localizaron las fotografías en el teléfono móvil resultó determinante para el avance de la investigación, ya que el propio sospechoso permitió el acceso al dispositivo.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para determinar si existen más imágenes de la víctima o si el detenido pudo haber realizado actuaciones similares con otras personas. El arrestado quedó a disposición de la autoridad judicial una vez concluidas las actuaciones policiales.