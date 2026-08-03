Los psicólogos coinciden: las personas que agradecen excesivamente los pequeños favores no son sólo agradecidas

Numerosas personas son las que agradecen cada mínimo gesto que la gente les ofrece durante el día, pero la psicología señala que no es una muestra de buenos modales porque este comportamiento refleja rasgos clave de la personalidad y de la manera en la que una persona se relaciona con su entorno. Por ello, los especialistas señalan que estas actitudes son una muestra de una mayor conciencia del esfuerzo ajeno y una actitud más empática hacia quienes les rodean.

Los agradecimientos

Los expertos en psicología positiva exponen que agradecer no es un acto de educación sólamente, sino que se trata de una habilidad emocional. Además, las personas que tienen este comportamiento de manera recurrente suelen reconocer que muchos de sus logros cotidianos dependen de la ayuda o colaboración de otras personas. Esto produce conseguir relaciones más saludables y cooperativas. Por otro lado, numerosos estudios relacionan la gratitud con mayores niveles de bienestar psicológico, optimismo y resiliencia frente a las dificultades. Gracias a lo anterior, suelen desarrollar vínculos sociales más sólidos y una mayor percepción de apoyo por parte de su entorno.

¿Qué ocurre con la gratitud en exceso?

La gratitud en exceso puede entrar dentro de unos factores emocionales concretos, aseguran los psicólogos. Es decir, agradecer de manera constante se relaciona con una elevada necesidad de aprobación, el miedo a incomodar a los demás o una mayor sensibilidad al rechazo. Por eso, dar las gracias de manera repetida es una forma de confirmar que la otra persona no se siente molesta y que la relación sigue siendo positiva. Un patrón que se vislumbra en personas que han crecido en entornos donde pedir ayuda les genera incomodidad o porque sentían que debían compensar los favores recibidos.

Los beneficios

Los estudios científicos explican que agradecer tiene los siguientes beneficios:

El fortalecimiento de las relaciones personales.

Es una manera de favorecer la confianza y cooperación entre individuos.

Una forma de reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional.

Se produce un incremento de la percepción de apoyo social.

La ayuda para desarrollar una actitud más positiva ante los problemas.

Por lo tanto, los psicólogos aseguran que la clave está en que el agradecimiento sea auténtico y no responda sólo a la inseguridad o al temor de desagradar a los demás. Un comportamiento que nace espontáneamente y que funciona como una gran herramienta para mejorar la convivencia y reforzar vínculos entre las personas.