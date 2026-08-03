Equipos del Tour femenino sospechan que hay ciclistas que se ponen relleno en sujetadores para tener ventaja en la contrarreloj

El Tour de Francia Femenino se encuentra en medio de una polémica insólita. Algunos equipos del WorldTour han señalado a la UCI que algunas ciclistas están usando rellenos en su sujetador deportivo, algo que les genera una ventaja aerodinámica en las pruebas contrarreloj. Las modificaciones artificiales de la indumentaria están completamente prohibidas, aunque es raro ver algún tipo de penalización.

Cualquier detalle puede ser determinante en la máxima competición. Según un estudio de ScienceDirect, se demostró que con esta alteración se obtiene una resistencia del aire de hasta un 3’6%, siempre y cuando todo se posicione de la forma más óptima. Con esta superioridad, las corredoras consiguen un ahorro de tiempo de al menos 0,78 segundos por kilómetro.

La ventaja es real e indiscutible desde el punto de vista científico. Una encuesta realizada por Wielerflits señala que varios equipos están preocupados por esta cuestión y consideran que la UCI debería tomar cartas en el asunto para solucionarlo.

Los expertos también comparten esta visión. En unas declaraciones para el mismo medio, el profesor de aerodinámica en la Universidad Heriot-Watt de Escocia y en la LUT de Finlandia, Bert Blocken describe el funcionamiento de esta alteración de la indumentaria: «Hablamos de un carenado pectoral que modifica el flujo de aire alrededor del cuerpo, reduciendo así la sobrepresión en los muslos».

Una trampa aerodinámica

La organización tendrá que pronunciarse al respecto. El especialista indica que una ventaja así podría decidir los resultados del Tour: «Como resultado, el ciclista experimenta menor resistencia al aire. No es que se consigan decenas de segundos de ventaja en una contrarreloj, pero en una ruta de 20 a 30 kilómetros, pueden suponer segundos decisivos».

El problema ya está claramente expuesto, algo que recalca Blocken: «Hablé de ello con Michael Rogers de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en aquel momento. En aquel entonces, el tema principal era el abuso de la comunicación por radio, que se colocaba en la parte delantera del pecho para reducir la resistencia del aire. Le mostré nuestra investigación. Así que la UCI es consciente de que esto es un problema».