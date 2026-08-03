Alcaraz recupera el número 2 del tenis cuando lleva tres meses y medio sin jugar ningún partido

Carlos Alcaraz ha amanecido este lunes como número dos del ranking ATP. A pesar de que lleva casi tres meses y medio lesionado, el español ha recuperado el segundo puesto en detrimento del alemán Alexander Zverev, que baja al tercero. Así que, sin jugar ningún partido desde que se retirara del Godó a mediados de abril por la lesión en la muñeca, el murciano asciende un puesto gracias al calendario.

El buen papel de Zverev en Roland Garros y Wimbledon, donde logró coronarse campeón en uno y subcampeón en otro, le alzó al segundo puesto del ranking ATP. Alcaraz perdía muchos puntos al no haber jugado y eso hacía que perdiera el número dos del mundo. Sin embargo, el pupilo de Samuel López se ha visto beneficiado por el calendario y eso le ha permitido volver al segundo puesto.

Todo se debe a que en 2025 el Masters 1000 de Canadá se disputó una semana antes –del 28 de julio al 7 de agosto–, mientras que este año se juega del 2 al 13 de agosto. Esto ha hecho que la ATP resetee los puntos de ese torneo a pesar de no haberse llevado a cabo todavía. Y como el alemán alcanzó las semifinales en la pasada edición, le han restado los casi 400 puntos que consiguió en 2025.

Aunque la alegría le podría durar muy poco a Carlitos. 70 puntos separan al español del germano (8.160 a 8.090). A Zverev le vale con ganar dos partidos en Montreal y alcanzar los octavos de final, para sumar los puntos suficientes para volver al número dos del ranking ATP y devolver a Alcaraz al tercer puesto.

En cambio, si cae en el primer partido o en tercera ronda, Carlos llegaría como número dos a Cincinnati. Esto es importante porque, de ser segundo cabeza de serie, evitaría unas hipotéticas semifinales con Jannik Sinner. De lo contrario, las dos grandes raquetas del circuito se podrían cruzar en su camino a la final, ya que el español sería número tres del mundo.