Alcaraz vuelve a entrenar y enseña su cambio de look que causa el furor en las redes

Carlos Alcaraz ha incendiado las redes con su nuevo corte de pelo. El murciano ya sorprendió durante el Mundial con un estilo mucho más largo de lo habitual. En esta ocasión, ha publicado un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram para mostrar sus nuevas trenzas, junto a un vídeo entrenando con buena intensidad.

Muchos deportistas escogen el verano para atreverse con cambios de look más arriesgados. No es la primera vez que el tenista sorprende en esta época del año, ya que también lo hizo en el US Open de 2025, aunque en aquella ocasión se rapó.

La parte más importante no es la estética, ya que lo más ilusionante de sus publicaciones ha sido su vídeo entrenando en pista dura. Alcaraz no escondió sus ganas de volver a competir, ya que añadió un reloj de arena junto a unos puntos suspensivos en la descripción.

Nuevo corte de pelo, nuevas sensaciones

El simbolismo de estos cambios de look puede tener un impacto directo en algunos deportistas. El tenista lleva sin competir desde el 14 de abril , pero parece que ya está cerca de estar recuperado al 100% de su lesión de muñeca derecha. Se espera que su regreso sea en el Masters 1000 de Cincinnati (del 13 al 23 de agosto).