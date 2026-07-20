Alcaraz perdió el móvil en la celebración del Mundial de España y ¡Reguilón le salvó de la papeleta!

Carlos Alcaraz ha vivido la final del Mundial muy de cerca. Después del partido, se pudo observar al tenista celebrando la segunda estrella de La Roja. Los primeros gestos son de incredulidad ante la hazaña histórica, después se desata la locura absoluta.

El murciano estalló de alegría y no pudo controlarse, tanto fue así que llegó a perder su teléfono entre tanto salto. Reguilón también estaba en su palco y salió al rescate. El jugador del Inter de Miami le entregó el móvil entre risas y ambos continuaron con los festejos.

Carlos Alcaraz celebrando o fim do jogo da Copa do Mundo, vencido pela Espanha. (via @ESPNtenis) pic.twitter.com/6Vh9FRWwAb — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) July 19, 2026

Alcaraz tuvo el privilegio de pisar el campo, ya que fue uno de los encargados de presentar el trofeo de la Copa del Mundo. El murciano estuvo con Andrés Iniesta durante el acto, por lo que ya pudo saborear de primera mano lo que significaba estar con un campeón de la competición.

Los de Luis de la Fuente consiguieron derrotar a Argentina 1-0. El gol de Ferran Torres puso patas arriba al país, que ya espera a los jugadores para celebrar en casa. El equipo logró anular por completo a su rival con un control total de la posesión.

Talismán para España

El tenista le dio suerte al equipo de cara a la final. Mediante una publicación en su cuenta de X, expresó su felicidad tras el pitido final: «VAMOOOOOOOS ESPAÑA!!!!!!!!!!!». Respecto a su carrera, aún se sigue recuperando de su lesión en la vaina tendinosa de su muñeca derecha.