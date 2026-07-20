El fútbol español es el rey absoluto: las selecciones masculina y femenina son vigentes campeonas del mundo

España manda en el mundo del fútbol en todos los aspectos posibles. La Selección se ha proclamado campeona del mundo en el MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey, sumando así su segunda estrella, tras la lograda en 2010 en el Soccer City de Johannesburgo. Un hecho que permite a España lograr algo inédito, que es que las dos selecciones absolutas de fútbol, la masculina y la femenina, sean las vigentes campeonas del mundo.

Sólo hay una selección más que ha conseguido el título mundial en ambas disciplinas, pero nunca coincidieron en el tiempo. Se trata de Alemania, que ha sido campeona del mundo con su selección masculina en cuatro ocasiones (1954, 1974, 1990, 2014) y con la femenina en otras dos (2003 y 2007). Pero sólo España, con sus dos títulos mundiales en el masculino (2010 y 2026) y el logrado en el femenino en 2023 puede presumir de ser el país dominador absoluto de este deporte.

La Real Federación Española de Fútbol está de enhorabuena después de muchos años tratando de impulsar el fútbol desde sus categorías más bajas y apostando muy fuerte por el fútbol base. En 2023, después de lograr campeonatos en todas las categorías femeninas, llegaba el momento de que la selección absoluta bordara su primera estrella encima del escudo. Lo hicieron en Sídney tras ganar a Inglaterra en la final por 1-0.

Tres años más tarde, llega el título de la selección masculina. Los de Luis de la Fuente han logrado el segundo Mundial en esta disciplina para España, tras el cosechado en 2010. Lo han hecho gracias al gol de Ferran Torres en el 106′ de la final contra Argentina, que se fue a la prórroga. Defenderán título como mínimo hasta 2030. Coincide, además, que España será la primera selección en la historia que será vigente campeona y anfitriona de un Mundial.

En lo que respecta a la dualidad de Mundiales, por el momento sólo durará un año. Para que llegue a los cuatro, la selección femenina deberá revalidar con éxito su título el próximo verano en Brasil. Por el momento, las de Sonia Bermúdez ya están clasificadas, tras superar en la fase de grupos, como ya pasara en la final de Sídney, a Inglaterra.