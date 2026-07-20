Noche larga en Nueva York. La victoria de España en la final del Mundial se hizo notar en la ciudad, donde, además de celebrarse en los edificios más emblemáticos con los colores de nuestra bandera, se hacía también en las calles. Times Square, centro neurálgico de Manhattan, fue testigo de la victoria de los de Luis de la Fuente con la fiesta que se desató allí. Fue el punto de encuentro de esos aficionados campeones del mundo, que se reunieron una vez acabó el partido allí para festejar.

OKDIARIO fue testigo, a la conclusión del España-Argentina, de la alegría de los españoles que se encontraban en Nueva York o incluso de muchos aficionados a la Selección que no eran españoles. Mexicanos, colombianos y muchísimos latinos se unían a los españoles para celebrar la consecución de la segunda estrella para España.

Times Square fue una fiesta hasta llegadas las 12 de la noche, cuando la policía comenzó a desalojar el lugar. Cualquiera se negaba a hacerlo. Sin embargo, seguían iniciándose cánticos como el «¡Viva España!», el «¡Yo soy español!» o el ya viral «Oh Ferran, oh Ferran».