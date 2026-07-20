De la Fuente, el mejor seleccionador de la historia: siempre llegó a la final y ya suma tres títulos

La historia del fútbol español tiene desde este domingo un nuevo rey. Luis de la Fuente ya no es sólo el seleccionador que devolvió a España a la cima del mundo conquistando la segunda estrella en el MetLife Stadium. Es el técnico que ha completado una obra irrepetible, levantando todos los grandes torneos que ha disputado con la selección absoluta y colocando su nombre, por méritos propios, en el escalón más alto del fútbol español.

El riojano llegó al banquillo rodeado de dudas y con una selección en plena reconstrucción generacional. Tres años después ha silenciado todas las críticas con hechos. Primero conquistó la Liga de Naciones en 2023. Después levantó la Eurocopa de 2024 firmando un pleno de siete victorias. Y ahora ha coronado su proyecto con el Mundial de 2026 tras derrotar a Argentina en la gran final. Ningún otro seleccionador español había conseguido completar un ciclo de semejante magnitud en tan poco tiempo.

Un equipo de autor que ha conquistado el mundo

El gran mérito de Luis de la Fuente va mucho más allá de los títulos. El seleccionador no heredó una generación considerada irrepetible, sino que construyó un equipo desde los cimientos. Apostó por futbolistas a los que conocía perfectamente de las categorías inferiores, convenció a un grupo muy joven de seguir una misma idea y moldeó una selección con una identidad reconocible: presión alta, fútbol vertical, personalidad con balón y una competitividad feroz.

Lamine Yamal, Marc Cucurella, Ferran Torres, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Pau Cubarsí o Pedri representan una generación que ha crecido bajo la tutela de De la Fuente. Todos ellos han encontrado su mejor versión dentro de un colectivo en el que el escudo siempre ha estado por encima de los nombres propios. Esa ha sido, probablemente, la mayor victoria del seleccionador.

A ello se suma un dato demoledor. Cada gran torneo absoluto que ha dirigido lo ha terminado levantando. En el camino ha derrotado a algunas de las mayores potencias del planeta como Francia, Alemania, Inglaterra y Argentina. No ha habido rival capaz de detener una selección que ha competido con una madurez impropia de un grupo tan joven.

Invencible cuando hay un título en juego

Si algo ha definido la etapa de Luis de la Fuente es su capacidad para aparecer cuando más importa. El seleccionador todavía no sabe lo que es perder una final con la selección absoluta.

Todo comenzó en la Liga de Naciones de 2023, cuando España superó a Croacia en la tanda de penaltis para romper una década sin títulos. Un año después llegó la Eurocopa de Alemania, conquistada tras derrotar a Inglaterra en Berlín después de firmar un campeonato perfecto. El círculo se cerró en el MetLife Stadium, donde Ferran Torres marcó el gol que permitió derrotar a Argentina y bordar para siempre la segunda estrella sobre el escudo de España.

Y su historial ganador no termina ahí. Antes de llegar a la absoluta ya había conquistado el Europeo sub-19 y el Europeo sub-21, además de colgarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un recorrido que demuestra que este éxito no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo iniciado hace más de una década.

Supera a Aragonés y Del Bosque

Comparar épocas siempre resulta complicado, pero Luis de la Fuente ya ha entrado de lleno en una conversación reservada hasta ahora para Luis Aragonés y Vicente del Bosque. Realmente, la ha superado.

Luis Aragonés cambió para siempre la mentalidad del fútbol español. Fue el arquitecto que convenció a una generación de que podía ganar a cualquiera y construyó el ADN competitivo que desembocó en la Eurocopa de 2008.

Vicente del Bosque recogió ese legado y lo convirtió en una de las mayores dinastías de la historia del deporte con el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, al frente de una generación irrepetible encabezada por Casillas, Xavi, Iniesta, Sergio Ramos o Xabi Alonso.

El mérito de Luis de la Fuente ha sido diferente. Ha devuelto a España a la cima cuando muchos pensaban que aquella edad de oro era imposible de repetir. Lo ha hecho reconstruyendo una selección desde cero, formando a buena parte de sus futbolistas desde las categorías inferiores y convirtiendo un grupo sin el cartel mediático de otras épocas en el mejor equipo del planeta. Y encima, es el que más ha ganado.

La segunda estrella no solo certifica un Mundial. También consagra definitivamente a Luis de la Fuente como uno de los grandes nombres de la historia del fútbol español. Desde este mismo día, el mejor seleccionador que ha tenido jamás España.