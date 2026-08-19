Gerard Piqué se mete como accionista en la liga mundial de ajedrez tras su ruinoso paso por el tenis

Gerard Piqué se mete en el ajedrez tras hundir al tenis, especialmente a la Copa Davis, torneo al que dejó tirado hace unos años. El ex futbolista se ha metido como accionista en una franquicia de la Liga Mundial del Ajedrez (Global Chess League como nombre oficial, en inglés), un deporte que está en auge.

Piqué se mete en el ajedrez con la idea de hacer innovaciones y con la intención de que se internacionalice, que pueda llegar a ser comercializado. El ex jugador del Barça explicó que el ajedrez le ha «fascinado durante mucho tiempo por su profundidad, su atractivo global y la increíble fortaleza mental que exige».

Ahora, se mete en esta Global Chess League, en la que compiten por franquicias (FYERS American Gambits es la de Piqué) en la que otros deportistas famosos -como Haaland, por ejemplo- también han entrado en vista de una rentabilidad económica. Según los primeros datos, Piqué quiere comercializar el ajedrez a nivel mundial, centrándose mucho en las plataformas digitales, en sacar publicidad internacional y en poder emitir las competiciones en directo.

Lo relevante de la entrada de Gerard Piqué es que la otra entrada que tuvo en un deporte (que no es el fútbol, evidentemente) acabó en un desastre mayúsculo. El propietario de Kosmos consiguió cambiar el formato de la centenaria Copa Davis, firmó contratos millonarios, pero la dejó tirada en 2023. No se guarda buen recuerdo de Piqué en el mundo del tenis, ya sean jugadores o aficionados.

Ahora lo intentará en el ajedrez, un deporte mucho menos mediático. «Piqué aporta un profundo conocimiento del deporte de élite, las comunidades de aficionados globales y los proyectos deportivos innovadores. Su nombramiento refleja las ambiciones globales de la franquicia y el creciente atractivo del ajedrez como deporte, con el potencial de construir un ecosistema verdaderamente internacional que abarque competición, tecnología, entretenimiento y cultura», informa la Liga Mundial de Ajedrez, que celebra la entrada del español.

«El ajedrez se encuentra hoy en un punto de inflexión. El talento es extraordinario, la audiencia crece rápidamente y este deporte tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno verdaderamente global», añaden. Por su parte, Piqué añade que le «atrae la ambición de llevar el ajedrez a un nuevo nivel y su visión a largo plazo para este deporte».