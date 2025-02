Piqué amenaza con volver al tenis tras hundir la Copa Davis: «Voy a crear…»

El tenis camina a caballo entre un calendario sobrecargado, que transita inexorablemente a la saturación, las innovaciones técnicas y los cambios en la normativa para atraer a mayor público. Sobre este último escenario ha bailado Gerard Piqué. El propietario de Kosmos, empresa que tuvo los derechos de la Copa Davis y modificó su formato, propone ahora ideas para dar un nuevo empuje de audiencia al tenis.

En una conversación con Casillas, Piqué subrayó que el tenis es poco permeable a los cambios. «¿Por qué sacas dos veces en el tenis?. Páratelo a pensar, son 30 segundos más que el tío está botando la pelota. La gente no quiere ver esto, quiere ver el punto. La gente no quiere ver un juego de cinco minutos que es deuce, ventaja, deuce, ventaja el otro. No. 40-40 y al siguiente…», asegura Piqué.

Casillas puso el foco en el «punto de oro» como solución la problemática planteada por Piqué, que se mantuvo firme con la poca flexibilidad de la ITF para y tiró de su época con la Davis para ejemplificarlo. «A mí me pasó con la Copa Davis. Intentas llegar al deporte, intentas cambiar ciertas cosas, que nosotros lo intentamos con la Copa Davis. Y no hay manera, la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, no cambia las cosas», argumentó en el podcast bajo palos.

La frustración por la negativa a los cambios llevó a Piqué a plantearse otras opciones más radicales para renovar el tenis. «Después de esa experiencia con la Copa Davis dices ‘pues voy a crear yo mi propia competición y voy a poner las normas que a mí me dé la gana, las que yo creo que esto va a funcionar’», reflexionó el ex jugador del Barcelona.

«Cuando ves que dependes de unas federaciones, de una gente mayor de hace muchos años, que tienen miedo al cambio, que no quiere cambiar absolutamente nada, pues allá ellos. Un deporte que es espectacular. Pero es un deporte que todas las estadísticas, absolutamente todas, están diciendo que cada vez más la gente juega menos a tenis. Y cada vez más a pádel o a pickeball», resume Piqué.