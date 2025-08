Los clientes de Mercadona no dan crédito a la última rebaja: el aceite de oliva, a un precio nunca visto

El precio del aceite de oliva vuelve a ser noticia. Pero por suerte ahora ya no se habla de precios disparados por las nubes y por fin podemos decir, que el llamado oro líquido ya sólo hace honor a su nombre por su calidad y tonalidad y no por lo que nos cuenta como se llegó a pensar meses atrás. De hecho los más de 10 o 12 euros que nos costaba una botella de AOVE a comienzos de año ya es algo del pasado . Los supermercados comienzan a rebajar, y mucho, el aceite de oliva con Mercadona destacando, ya que cuenta con el mejor de todos y a un precio que no te vas a creer.

Todos las modalidades de aceite de oliva en Mercadona, están ahora a precios que hace apenas unos meses eran prácticamente impensables, pero la cadena valenciana apuesta de manera especial por su famoso Aceite de oliva virgen extra Hacendado que si bien ya había sido rebajado a menos de 5 euros la botella de litro, ahora vuelve a estar rebajado y en esta ocasión lo podemos encontrar a un precio de 4,65 euros, lo que provoca que más de uno salga corriendo a buscar su botella antes de que se agote o también porqué no, a hacerse con la garrafa de tres litros por un precio de 14 euros (tan sólo un céntimo más caro que si lo compramos en formato de litro). Por si no lo sabes, este es un aceite de oliva virgen extra que siempre ha sido considerado como uno de los mejores en lo que a marcas blancas o de supermercado se refiere y de hecho, la OCU ya señaló meses atrás que era uno de los tres mejores, así que ahora que está a precio de oferta ¿vas a dejarlo escapar?

El aceite de oliva de Mercadona a un precio nunca visto

Hace apenas unos meses, pagar menos de cinco euros por un litro de aceite de oliva virgen extra parecía toda una odisea. Pero lo cierto es que todo ha cambiado y actualmente, y con una mejor cosecha y otros factores que han provocado el descenso de su precio, ya tenemos este tipo de aceite a precios que no podemos dejar escapar. En concreto, el aceite de oliva virgen extra Hacendado, que en su día fue destacado por la OCU como uno de los tres mejores entre las marcas blancas, ahora sólo 4,65 euros.

Ante este panorama, no hace falta decir que la reacción de los clientes ha sido inmediata. En algunos supermercados, literalmente vuela de las estanterías, y no es para menos. El precio es tan ajustado que hasta la garrafa de tres litros, a 14 euros, compensa por igual: te sale el litro a 4,66. Apenas un céntimo más. Vamos, que si tienes espacio en casa, la garrafa es la opción lógica.

Un aceite que tiene la mejor calidad de todas

Este no es un aceite de marca blanca cualquiera. Está elaborado con una mezcla de variedades tan reconocidas como Hojiblanca, Picual, Arbequina y Manzanilla, todas cultivadas en España. Y eso se nota. Tanto por sabor como por composición, estamos ante un aceite equilibrado, con alto contenido en grasas monoinsaturadas (72 g por cada 100 ml), y eso es justo lo que lo convierte en una opción saludable dentro de la dieta mediterránea.

Además, está envasado por la cooperativa Oleoestepa, en Sevilla, un nombre de referencia en el sector del aceite. Un detalle que muchos pasan por alto pero que explica por qué este aceite siempre ha tenido buena fama pese a su bajo precio.

¿Hasta cuándo estará a ese precio?

Eso es lo que nadie sabe con certeza. La cadena no ha especificado si se trata de una bajada puntual o de un nuevo ajuste estable de precios. Lo único que se sabe es que ahora mismo está disponible así, y que con la demanda actual, no sería raro que se agotara en algunas tiendas o que suba de nuevo en unas semanas. Así que si eres de los que usan aceite para todo (para cocinar, para aliñar, para hacer tostadas), esta puede ser una oportunidad de oro para hacer acopio.

Lo que está claro es que esta bajada de precio ha marcado un antes y un después en el supermercado así que si deseas elaborar las mejores recetas este verano, lo vas a necesitar. No olvides que como mencionamos, es de los AOVE con mejor calidad.

No es casualidad que este aceite tenga cero azúcares, cero sal, y un perfil graso perfecto para cocinar sin perder calidad nutricional. Y si sumamos que es de producción nacional, que su acidez es muy baja (menos del 0,4%) y que cumple con todos los estándares de calidad, el resultado es el de una de las mejores compras que puedes hacer ahora mismo en Mercadona.