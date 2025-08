Parece una broma pero es real: los vecinos llaman en avalancha al 112 tras descubrir este animal en sus tejados

La naturaleza nunca deja de sorprender, sobre todo cuando aparecen animales donde no deberían. Eso es justo lo que ha ocurrido en Córdoba, donde varios vecinos de Montilla se toparon con una cabra montés subida a un tejado.

Lo que todos se preguntan es: ¿qué hace ahí? Y más aún, ¿por qué parece tan cómoda junto a la chimenea? No es raro verla en lo alto de una roca o en un risco imposible, ya que sus patas están hechas para escalar y sus pezuñas funcionan casi como ventosas. Pero nadie esperaba que acabara paseándose por los tejados del pueblo.

Una cabra montés aparece en el tejado de una casa en Montilla

El 112 recibe todo tipo de llamadas, pero si hay una que sorprende es la de una cabra montés en plena zona urbana, concretamente un macho adulto sobre el tejado de una casa en la calle Pepe Cobos. A esa escena le siguieron vídeos de otros ejemplares correteando entre montones de tierra de un almacén.

La Policía Local tuvo que intervenir ante la gran cantidad de avisos para evitar que los animales provocaran algún accidente. Pero las cabras ya se habían hecho virales.

En Andalucía Directo han hablado con los vecinos, y las reacciones no tienen desperdicio. «Me llama un vecino y me dice ‘Paco, que tienes un bicho ahí arriba’. Y digo ‘¿cómo que tengo un bicho ahí arriba?’. Nos asomamos y no miramos nada, pero al día siguiente llegaron unos vecinos y me dicen ‘mira, que lo estoy grabando’», relató uno de los habitantes ante las cámaras de Canal Sur.

Otra vecina contó que llevaba días oyendo ruidos «en el techo, todas las noches, durante una semana completa».

Según los testimonios, se trataría de al menos tres ejemplares: un macho adulto y una pareja más joven. Nadie sabe desde dónde han bajado, aunque todo apunta a que proceden de la cercana Subbética, donde la población de cabra montesa está en plena expansión.

¿Cómo es la cabra montés?

La cabra montés, Capra pyrenaica, es un animal imponente, adaptado a la montaña y con una estructura física que le permite moverse por pendientes que serían imposibles para cualquier otro mamífero.

Los machos son mucho más corpulentos que las hembras: pueden alcanzar los 70 kg y presentar cuernos curvados de hasta un metro. Además, lucen una barba prominente y zonas oscuras en el pelaje que se acentúan durante el invierno.

Tienen patas cortas, muy potentes, y unas pezuñas que se agarran al terreno. Este diseño anatómico les permite saltar, trepar y equilibrarse con una agilidad que explica cómo han terminado paseándose por tejados de uralita.

¿Dónde viven las cabras montesas?

La cabra montesa es una especie emblemática de la fauna ibérica. Aunque hoy se las relaciona casi exclusivamente con la montaña, su distribución es más variada. Se las puede encontrar desde la Sierra de Gredos hasta Sierra Nevada, pasando por la Serranía de Ronda, la Sierra de Baza y por supuesto, la Subbética cordobesa.

Su hábitat natural incluye matorrales, zonas de pinar y áreas rocosas. Aun así, no es raro que, en invierno o en épocas de escasez, bajen a cotas más bajas en busca de alimento. De ahí que aparezcan en olivares o campos de cultivo.

La población de esta cabra está en aumento. La ausencia de depredadores naturales, un mayor abandono del campo y el crecimiento del monte bajo han favorecido su expansión. Algunos expertos hablan incluso de «colonización de nuevos hábitats», más allá de la montaña tradicional.

¿Qué hacer si ves una cabra montés?

Lo primero es mantener la calma. No te acerques, no intentes espantarla ni alimentarla. Llama al 112 y deja que las autoridades valoren la situación.

Aunque no representan un peligro directo, siguen siendo animales salvajes y pueden asustarse fácilmente, provocando una situación de riesgo si hay personas cerca.