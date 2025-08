Llamamiento urgente de Hacienda a los mutualistas: lo que tienes que hacer para no perder tu dinero

Si eres uno de los muchos pensionistas que cotizaron en su día a una mutualidad laboral, puede que te interese el mensaje o aviso que ha lanzado Agencia Tributaria y que tiene que ver com el formulario de solicitud de devolución del IRPF, ya que en el caso de que no se vuelva a enviar, ahora que el BOE ha reconocido dicha devolución, no se podrá cobrar, por lo que conviene estar atento y saber cómo proceder para que no pierdas un dinero, que en definitiva es tuyo.

Han pasado meses, por no decir que años, de anuncios, reformas y modificaciones sobre la devolución del IRPF a los mutualistas, pero parece que ahora sí se acerca el momento de que se pague ese dinero. Sin embargo hay que tener cuidado ya que hay letra pequeña: si ya lo pediste en su día, eso no sirve. Tienes que repetir el trámite. Y cuanto antes lo hagas, mejor. El motivo para tener que pasar de nuevo por el proceso de solicitud de devolución del IRPF, es que Hacienda ha cambiado la forma de tramitar estos expedientes, creando un nuevo sistema, así que todo lo anterior queda anulado. Toma nota entonces, porque te explicamos ahora todo el proceso, lo que debes hacer y la fecha de cuándo vas a cobrar.

Llamamiento urgente de Hacienda a los mutualistas

Si eres y presentaste los papeles en 2023, en 2022 o incluso en 2019 para que se te devuelva el IRPF que pagaste de más durante años, debes saber que dicho trámite ya no te sirve. De hecho, todo eso se considera «sin efecto», tal y como está comunicando la propia Agencia Tributaria a través de cartas que han empezado a llegar a los domicilios de los mutualistas.

¿Cuándo llegará el dinero?

Según ha explicado el organismo tributario, el sistema está muy avanzado y el objetivo es que los pagos empiecen a ser recibidos cuanto antes, teniendoe cuenta que la nueva norma ya ha sido publicada en el BOE días atrás. Y lo mejor es que ahora no habrá que esperar varios años para poder cobrarlo todo. La idea es concentrar todo en un solo abono en 2025. Esto evitará que tengas que hacer una solicitud por cada ejercicio fiscal, como se hacía hasta ahora.

Es decir, en lugar de ir devolviendo año por año hasta 2028, se hará un pago único con todas las cantidades que correspondan. Pero para eso, como decimos, hay que volver a solicitarlo.

Paso a paso para presentar de nuevo la solicitud

Aunque el proceso es bastante sencillo, más vale ir sobre seguro. Aquí te dejamos los pasos básicos para hacer el trámite bien, sin errores ni sustos:

Identifícate digitalmente con Cl@ve PIN, certificado electrónico o DNIe.

certificado electrónico o DNIe. Entra en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y accede al portal Mutualistas .

y accede al portal . Rellena tus datos personales y selecciona los años por los que pides la devolución.

personales y selecciona los años por los que pides la devolución. Introduce el IBAN de tu cuenta bancaria

de tu cuenta bancaria Adjunta los documentos que acrediten las cotizaciones si te los piden.

que acrediten las cotizaciones si te los piden. Firma y envía. Y no olvides descargarte el justificante, que es tu resguardo.

Si no te manejas bien online, puedes pedir cita y hacerlo presencialmente en una oficina. Eso sí, mejor con el certificado de pensiones a mano, para evitar confusiones.

¿Qué pasa si no lo hago ahora?

Pues que te quedas fuera del pago de 2025, así de simple. Durante la campaña de la Renta 2024, Hacienda ya puso un aviso informativo redirigiendo al nuevo formulario. Pero como esa campaña ya terminó, ahora hay que presentar el formulario directamente, sin esperar a la próxima declaración.

La buena noticia es que el canal está abierto todo el año, así que puedes hacerlo en cuanto tengas un rato. No necesitas esperar a ninguna fecha concreta.

¿Qué se devuelve exactamente?

Hacienda va a devolver una parte del IRPF que pagaron durante años miles de pensionistas que, antes de la existencia de la Seguridad Social tal y como la conocemos, cotizaron a mutualidades laborales. Y como eso no se tuvo en cuenta a la hora de calcular sus pensiones, han pagado de más durante mucho tiempo.

Gracias a varias sentencias, se reconocieron porcentajes de minoración que ahora se consolidan en la nueva norma, y que son del 100% para quienes cotizaron antes de 1967 o del 25 para el periodo de cotización entre 1967 y 1978.

Así que, dependiendo de cuándo cotizaste, la devolución será mayor o menor. Pero en cualquier caso, vale la pena pedirla. Es tuyo, lo has pagado tú, y ahora te lo devuelven.

¿A cuántos pensionistas afecta?

La Agencia Tributari no tiene una cifra exacta oficial, pero se estima que más de 300.000 pensionistas se podrían beneficiar de la devolución del IRPF. Pero al ser personas mayores que tal vez no están del todo informadas o que creen que ya hicieron el trámite, es posible que pierdan su dinero, y de ahí que sea tan importante estar informado o avisarles para que reclamen lo que por ley, les pertenece.