El alcalde que arropó a Sánchez en los incendios de León está imputado por tráfico de influencias

Mario Rivas, el alcalde socialista de Villablino (León) que arropó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo en su visita a los incendios de esta zona de Castilla y León, está imputado por tráfico de influencias.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada investiga a este primer edil, que además ocupa el cargo orgánico de secretario de Transición Justa del PSOE de Castilla y León, por usar el Ayuntamiento que dirige para encargar unos carteles de su ganadería familiar.

OKDIARIO tuvo acceso a la denuncia presentada por un particular y a diversa documentación del caso. Por ejemplo, al albarán de compra de estos carteles, donde aparece el Ayuntamiento de Villablino (León) como cliente y también como lugar de entrega del pedido realizado a una empresa ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Asimismo, en la hoja de fabricación de este pedido, reza el Ayuntamiento de Villablino, con fecha de entrega del día 8 de julio de 2021. También puede leerse que este encargo fue «pagado por transferencia», y en las condiciones de pago dice: «Contado por adelantado».

En concreto, en el albarán figuran los dos vinilos (con sus distintas dimensiones) encargados desde el Ayuntamiento de Villablino con el logo de la ganadería familiar del alcalde. El importe de este pedido fue de 277,91 euros. Y la fecha que consta en el albarán es el 9 de julio de 2021.

Por su parte, la empresa de vinilos señaló que en un principio le solicitaron dos carteles para el Ayuntamiento de Villablino y que posteriormente fueron requeridos para que esa entrega y su facturación fuesen a nombre de Rubén Rivas, hermano del alcalde y también imputado en la causa, según publicó Diario de León. Tras dicho requerimiento, la empresa hizo un nuevo albarán y una nueva factura.

Según la denuncia, se habría cometido un delito de tráfico de influencias por usar el Ayuntamiento para el encargo de estos carteles de la ganadería familiar, fundamentalmente porque se aporta además un correo electrónico, al que también ha tenido acceso OKDIARIO, donde personal del Consistorio de Villablino, desde una cuenta oficial del mismo, se dirige a la empresa de vinilos para enviarle el justificante de ingreso de la «factura proforma». También se adjuntan en este correo «los archivos en vector, pues supongo que os harán falta para realizar el corte», dice el correo. El personal del Ayuntamiento añade como dirección de entrega una vinculada al hermano del alcalde, y traslada a la empresa esta pregunta: «¿En qué fecha enviaríais el trabajo terminado?», recoge el texto.

Albarán de compra de los vinilos para la ganadería del alcalde de Villablino.

Junto a ello, cabe reseñar que en la copia de este correo en poder de la empresa, consta escrito a mano lo siguiente: «El cliente dice que tiene que facturarse a nombre de Rubén Rivas», hermano del regidor socialista. Rubén Rivas, que sí ha declarado ya ante la juez a diferencia del propio alcalde de Villablino, manifestó en sede judicial que él realizó y pagó este pedido, si bien en otro momento admitió que le dio el dinero a su hermano Mario, el regidor de Villablino, según informó el periódico decano de la prensa leonesa.

A Mario Rivas se le pudo ver haciendo de anfitrión de Pedro Sánchez el pasado domingo, cuando el jefe del Ejecutivo decidió desplazarse hasta Orense -donde no pisó tierra quemada- y Villablino (León) para interesarse por la España abrasada cuando habría transcurrido ya una semana de graves incendios en el nordeste del país con más de 150.000 hectáreas quemadas.

Lejos de los vecinos

Este alcalde del PSOE fue a recibir a Sánchez al campo de fútbol de la localidad de Caboalles de Abajo, pedanía de Villablino, donde aterrizaron los dos helicópteros Super Puma que movilizó Sánchez para esta visita en plena polémica por la falta de medios aéreos del Gobierno para apagar los incendios. Desde allí se desplazaron hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Orallo, otra pedanía de este municipio leonés, y se retrataron esta vez en un monte quemado.

Sin embargo, los damnificados por los incendios no pudieron acercarse a Sánchez a menos de 200 metros cuando posó para el equipo gráfico de Moncloa en estas laderas quemadas de León. Y lo mismo ocurrió en Orense, Cáceres, Zamora o Asturias. El fuerte perímetro de seguridad impidió, por ejemplo, a los vecinos de Villablino subir a la montaña donde el jefe del Ejecutivo conversó con el alcalde socialista Mario Rivas y otros ediles, como la portavoz de Podemos-Izquierda Unida, Silvia Mozo. El regidor del PSOE gobierna esta localidad leonesa en minoría tras las últimas elecciones municipales de 2023, mientras que el grupo de Podemos-Izquierda Unida tiene cuatro concejales, y el PP, tres.