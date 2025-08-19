Un alcalde de Orense muestra un artefacto incendiario hallado tras el fuego: «Esto no es casual»

«No me creo el cuento de los incendios casuales, nos quieren quemar», es la denuncia del alcalde del municipio de Laza (Orense), José Manuel Barreal, frente a la tesis del Gobierno que atribuye al cambio climático los incendios que consumen España. El alcalde muestra el artefacto incendiario que han hallado en un nuevo fuego que se ha declarado a 200 metros del incendio contra el que luchan los servicios de extinción de su municipio.

El artefacto incendiario casero fue hallado en la tarde de ayer en una zona «estratégica» para provocar un incendio, según el regidor orensano. «Es un bote de espray, con un alambre y un mecanismo para explosionar y provocar incendios que hemos entregado a la Guardia Civil y está examinando la Policía Judicial», ha explicado Barreal a OKDIARIO.

Mientras el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza insiste en que los incendios se deben a la ola de calor, el alcalde del municipio orensano en llamas reflexiona: «En Orense hemos tenido 42 grados de temperatura en muchas ocasiones, el campo no estaba bien limpio y no habíamos tenido estos incendios tan graves. Es verdad que no llueve desde hace ochenta días, pero este artefacto demuestra que esto no es casual», añade el alcalde.

«Estoy seguro de que hay más artefactos»

José Manuel Barreal dice que se basa en su experiencia laboral para asegurarlo: «Estoy convencido de que ha habido más artefactos incendiarios».

Mientras el alcalde habla para este diario, a las 15:50 horas del día de hoy, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años como presunto autor de un incendio forestal, en el termimo municipal de Vilardevós (Orense).

El siniestro arrancó el pasado 1 de agosto y quemó un total de 578,7 hectáreas, afectando a siete localidades. Durante el incendio se contabilizaron dos heridos leves, y dos localidades confinadas. Fue extinguido el pasado día 8 de agosto.

Entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ya son 32 personas las detenidas y otras 93 tienen la condición de investigadas, por su presunta relación con los incendios forestales ocurridos en España desde el 1 de junio, según datos facilitados este lunes por el Ministerio del Interior.