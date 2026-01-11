El aviso de la OCU por estas estafas en rebajas: las 15 trampas más frecuentes y cómo evitar que te timen

Las rebajas de enero llegan cada año con el mismo entusiasmo, pero también con los mismos problemas. Tras el maratón de compras navideñas y la avalancha de devoluciones que llega justo después, los comercios se llenan de clientes buscando oportunidades. Y, entre ese movimiento constante, empiezan a aparecer quejas, dudas y situaciones que se repiten temporada tras temporada. No son casos aislados, sino trampas muy habituales que muchos consumidores no detectan hasta que ya han pagado.

Este año no es diferente. Más de un 50% de los productos comprados durante la campaña navideña acaban devolviéndose por tallas, cambios de opinión o fallos del producto. En ese caos, algunos establecimientos aprovechan para improvisar normas, esconder información o recurrir a mensajes confusos que pueden llevar al cliente a renunciar a derechos que sí tiene. La normativa no obliga a aceptar devoluciones salvo en compras online o artículos defectuosos, pero eso no da vía libre a jugar con la falta de información. Por eso es importante conocer de antemano cuáles son las trampas más comunes que pueden aparecer durante las rebajas. Son prácticas que se repiten año tras año, de las que alertan organizaciones como la OCU, y que generan muchísimas reclamaciones por lo que conviene tener en el radar antes de comprar.

Las 15 trampas más habituales en rebajas (y cómo detectarlas)

Toma nota porque estas son las quince trampas más frecuentes en Rebajas y cómo puedes reconocerlas para que no te tomen el pelo.

Anunciar rebajas sin que realmente la mitad de los productos tengan descuento. Algunos comercios plantan carteles enormes cuando su catálogo apenas baja de precio. Vender como nuevo un producto usado que alguien devolvió. El ejemplo típico: una consola que viene con un disco dentro o ropa con señales de uso. Sacar a la venta productos creados sólo para rebajas. No estaban antes en tienda, nunca tuvieron un precio más alto y el descuento es ficticio. Estirar las rebajas durante semanas aunque ya no queden artículos rebajados. El cartel sigue, pero las ofertas reales desaparecieron. Negar devoluciones cuando un producto tiene un defecto que no estaba indicado. Si no se informó de la tara, el cliente tiene derecho a reparación, sustitución o devolución del dinero. Decir que el producto tiene menos garantía por estar rebajado. La garantía no cambia salvo que sea un artículo de segunda mano. Prohibir pagar con tarjeta artículos rebajados. Si el comercio acepta tarjeta, debe aceptarla para cualquier producto. Usar descuentos enormes para sólo artículos que casi no se ven. El famoso 70 % aplicado a un montón de prendas invisibles. Mantener la publicidad de grandes rebajas cuando ya no queda ningún producto con ese descuento. Una práctica más común de lo que parece. Inventar normas para impedir recomprar un producto devuelto a precio rebajado. Ninguna ley lo prohíbe. Rebajar precios solo unos céntimos. Pasar un pantalón de 69,99 a 69,95 no es una rebaja, es reírse del consumidor. Decir que no aceptan devoluciones en rebajas sin indicarlo claramente. Si no hay carteles visibles, deben mantener la política del resto del año. Colocar productos sin descuento junto a los rebajados. Buscan que el cliente asuma que todo está rebajado y compre sin revisar. Subir los precios justo antes para inflar el descuento. El precio anterior que debe aparecer en la etiqueta es el más bajo de los últimos 30 días. Ofrecer sólo un vale cuando el producto está defectuoso y no hay recambio. En esos casos corresponde devolver el dinero.

Las devoluciones tras Navidad: un caos que muchos comercios aprovechan

El hecho de que las rebajas de invierno sean nada más comenzar el año, en enero, suele generar problemas adicionales. La mayoría de tiendas reciben un volumen altísimo de devoluciones justo después de Reyes y eso provoca más confusión todavía. La legislación es clara: sólo están obligados a aceptar devoluciones en compras online o cuando el artículo tenga un defecto, salvo que la tienda tenga una política más amplia y la haya comunicado.

Pero cada año se repiten las mismas escenas: clientes a los que se les niega un cambio, empleados que no conocen bien la normativa o carteles que aparecen o desaparecen según avanza la campaña. Organizaciones como la OCU dejan claro que es muy importante saber qué derechos te corresponden ya que de este modo vas a evitar discusiones y además te será de ayuda para saber cuándo es necesario reclamar.

Las recomendaciones para comprar sin sustos

Por último, las autoridades de consumo recuerdan que lo mejor es planificar y comprar con cabeza. Hacer una lista, comparar precios, escoger productos duraderos, priorizar materiales sostenibles y reutilizar antes de comprar algo nuevo ayuda a evitar compras impulsivas. Y, por supuesto, guardar siempre el ticket y pedir información antes de pagar. Las rebajas pueden ser una buena oportunidad para encontrar todo lo que queremos, pero está claro que sería también un terreno lleno de trampas. Conocerlas es la mejor forma de mantenerse un paso por delante.