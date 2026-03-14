Acaba de llegar a Lidl y está causando furor: el foco que va a cambiar la decoración de tu terraza por muy poco dinero

La temporada de terrazas ya ha empezado. Marzo trae más horas de luz, pero también comenzamos a disfrutar de esas tardes en las que empieza a apetecer cenar fuera o sentarse al aire libre cuando cae el sol. Y ahí aparece el mismo problema de todos los años y que no es otro que la falta iluminación o el hecho de tener una que ilumina poco. Por suerte acaba de llegar a las tiendas de Lidl, y también online, el foco que necesitas y por menos de diez euros.

Desde ayer viernes, Lidl tiene disponible en tiendas y como decimos, en su bazar online un producto que está llamando la atención por su precio y prestaciones. Se trata del foco LED de exterior de la marca Livarno, disponible en blanco y negro por 9,99 euros. Una solución sencilla para mejorar la iluminación de terrazas, jardines o entradas sin grandes obras ni instalaciones complejas que seguramente se acabará agotando de modo que es importante conocer bien sus características, pero también, hacerse con él cuanto antes.

El foco que necesitas para tu terraza está en Lidl

El reclamo principal de este nuevo foco LED que llega ahora a Lidl es evidente, ya que pocas veces se puede encontrar un producto así a un precio de tan sólo 9,99 euros. Y es que no estamos hablando de una luz decorativa pequeña, sino de un foco que realmente ilumina. Tiene 24 W de potencia y alcanza los 1850 lúmenes útiles, lo que en la práctica se traduce en una zona exterior bien visible, sin rincones oscuros ni sensación de penumbra.

La luz es blanco neutro (4000 K), ese tono que no tira ni al amarillo cálido ni al blanco azulado. Es la que más se utiliza en exteriores porque permite ver con claridad sin deslumbrar ni crear un ambiente artificial. Y otro punto a tener en cuenta es el consumo ya que según la marca, puede reducir hasta un 80 % el gasto energético frente a una bombilla tradicional de 140 vatios. En plena temporada de uso intensivo de terrazas y jardines, ese detalle pesa más de lo que parece.

Pensado para exterior y resistente

No todos los focos sirven para instalar en exteriores. Este modelo cuenta con protección IP44, lo que significa que está protegido contra salpicaduras de agua. Es apto para terrazas descubiertas, fachadas o patios donde pueda estar expuesto a humedad o lluvia ligera.

La carcasa está fabricada en aluminio robusto con cubierta de cristal, una combinación pensada para resistir el uso exterior. Sus dimensiones son compactas, aproximadamente 16 x 19,2 x 9 cm, y pesa unos 400 gramos, lo que facilita su instalación. Además, incluye soporte de montaje, material de fijación e instrucciones, por lo que no requiere accesorios adicionales para colocarlo.

Sensor crepuscular y detector de movimiento

Uno de los elementos que más interés está generando de este nuevo foco LED de Lidl es el detector de movimiento orientable. Tiene un alcance de hasta 12 metros y un ángulo de detección de 180 grados. Además, la sensibilidad es regulable. Esto permite ajustar el foco según la zona donde se instale. Puede colocarse en la entrada de casa, en un garaje o en un rincón de la terraza para que se active únicamente cuando detecte presencia.

También incorpora sensor crepuscular regulable. En la práctica, significa que puede configurarse para que solo funcione cuando anochece. Así se evita que se active durante el día, optimizando aún más el consumo. La duración de la iluminación también se puede ajustar, desde 10 segundos hasta 7 minutos. Es un detalle importante porque permite personalizar el uso según la necesidad.

Decoración y funcionalidad en un sólo elemento

Más allá de la seguridad, este tipo de focos está ganando protagonismo en la decoración exterior ya que con una buena iluminación puedes cambiar completamente el ambiente de una terraza. De este modo, si por ejemplo lo instalas en una pared, puedes resaltar una zona concreta como una mesa exterior, un conjunto de plantas o una pared decorativa. Y por otro lado, en jardines pequeños, una iluminación bien dirigida amplía visualmente el espacio. Además, al estar disponible en blanco y negro, se adapta con facilidad a diferentes estilos, desde terrazas modernas hasta espacios más clásicos.

Vida útil y mantenimiento

El módulo LED tiene una vida útil estimada de 30.000 horas. Esto reduce la necesidad de sustitución frecuente y convierte la compra en una inversión a medio plazo. Eso sí, la fuente de luz y el controlador LED no son intercambiables. Es decir, cuando finalice su vida útil, no se puede cambiar solo la bombilla. Aun así, con 30.000 horas de funcionamiento, hablamos de varios años de uso habitual. Funciona con tensión de servicio de 230 V y su consumo total es de 24 W, dentro de los estándares habituales de este tipo de focos.

En definitiva, el foco LED de exterior Livarno es lo que necesitas para tu terraza y ya disponible desde ayer viernes tanto en tiendas físicas como en la web de Lidl. Por experiencia con otros productos similares, este tipo de artículos suele agotarse con rapidez, especialmente cuando combina precio ajustado y especificaciones técnicas completas. Por ello, y con la primavera ya casi en marcha, te recomendamos que no lo dejes escapar si deseas poner a punto tu terraza, jardín o patio para la nueva temporada.