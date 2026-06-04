Lidl vende por menos de 3 euros el aperitivo que se ha vuelto viral en redes

En los últimos días, si entras en Lidl, es fácil encontrarte con un nuevo producto que muchos ya están comentando en redes como el aperitivo perfecto. Un pan de ajo artesanal, fácil de preparar y con un resultado que parece que es irresistible si tenemos en cuenta todo lo que se está diciendo de él.

Lidl ha sacado este nuevo pan de ajo bajo su marca Chef Select, pensada para platos rápidos y productos listos para preparar en casa. Hasta ahí, nada fuera de lo normal, pero lo curioso viene después, cuando empiezan a llegar las primeras opiniones. Hay quien lo ha probado casi por impulso y ha terminado repitiendo. En redes, sobre todo en TikTok, algunos usuarios lo describen como un producto que sorprende más de lo esperado. Hablan de una corteza que cruje de verdad y de un interior mucho más tierno que el típico pan de ajo de supermercado.

Y luego está el tamaño, que también llama la atención. Aunque se vende como una pieza individual, no es pequeño, sino que más bien recuerda a una base de pizza mediana, de las que puedes compartir sin problema o usar para una cena rápida sin complicarte demasiado.

El nuevo pan de ajo de Lidl que está dando que hablar

El producto en cuestión forma parte de la marca blanca Chef Select, especializada en platos preparados y productos refrigerados. Bajo el nombre de Pan de ajo estilo artesanal, este lanzamiento busca ofrecer una alternativa rápida para quienes quieren preparar algo sencillo sin renunciar al sabor. No es el típico pan de ajo industrial que suele encontrarse en supermercados, al menos eso es lo que destacan muchos de los que ya lo han probado.

Algunos usuarios en redes sociales han sido bastante claros en sus opiniones. «Olvídense de los panes de ajo de siempre, esto juega en otra liga», comentaba uno de ellos en TikTok tras probarlo. Y no es el único. El boca a boca digital está haciendo su trabajo ty en muchas tiendas de Lidl ya está agotado.

Un formato individual, pero más grande de lo habitual

Una de las cosas que más llama la atención es su tamaño. Aunque se vende como una unidad individual, sus dimensiones recuerdan más a una pizza mediana que a un simple acompañamiento. Esto hace que no sólo funcione como aperitivo, sino también como una solución rápida para una cena informal o para compartir. En ese sentido, encaja perfectamente con quienes buscan algo práctico sin complicarse demasiado en la cocina.

Además, su aspecto también marca la diferencia. Tiene ese acabado que intenta imitar un pan recién hecho, con corteza dorada y un interior que promete ser más esponjoso de lo habitual.

Textura y sabor: las claves de su éxito

Si algo se repite en los comentarios de quienes lo han probado es la combinación de texturas. Por fuera, una corteza crujiente que recuerda al horno tradicional; por dentro, una miga más suave y aireada. A eso se suma el sabor ya que destaca por tener una mayor cantidad de ajo y un picado más evidente que otros productos similares. Es un detalle que puede parecer menor, pero que cambia bastante la experiencia.

Según quienes lo han probado, el resultado se acerca más a un producto de panadería que a uno industrial. De ahí que muchos lo comparen con panes hechos en horno de leña, aunque evidentemente estemos hablando de un producto de supermercado.

Fácil de preparar y listo en pocos minutos

Otro de los puntos fuertes es la rapidez. Al tratarse de un producto refrigerado, no requiere preparación previa. Basta con meterlo en el horno durante unos 7 minutos o, si se prefiere, en la freidora de aire durante unos 5 minutos. En ese tiempo queda listo para servir, sin complicaciones.

Esto lo convierte en una opción bastante práctica para quienes quieren algo rápido, ya sea como entrante, para acompañar una comida o simplemente para resolver una cena sin esfuerzo.

Un precio que explica su éxito

Más allá del sabor o la textura, hay un factor que termina de explicar por qué este producto está llamando tanto la atención y ese es el precio. El pan de ajo estilo artesanal de Lidl se vende por 2,29 euros la unidad, una cifra que lo sitúa claramente por debajo de otras opciones similares, especialmente si se tiene en cuenta su tamaño, de modo que con todo lo mencionado nadie se resiste a probrarlo y lo mejor de todo, es que realmente está delicioso.