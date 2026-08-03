Este es el thriller policíaco que acaba de llegar a Disney+ y ya se ha colado entre las mejores series de 2026

Algunas series se anuncian a bombo y platillo y otras pasan de puntillas, convirtiéndose en las grandes revelaciones de la temporada. Ese es el caso del thriller policíaco que está arrasando de la noche a la mañana en Disney Plus. Sí, nos referimos a Furious, la ficción del momento que ha enganchado a millones de suscripciones gracias a su inteligente guion y a una cuidada selección de casting donde abundan las caras conocidas de la pequeña pantalla.

Se estrenó el pasado 27 de julio y desde entonces, su reclamo ha ido creciendo a través del boca a boca, dentro de un sosegado calendario estival de novedades en el streaming. Disney Plus lanzó los tres primeros episodios aquel día y hoy, el show creado por Elizabeth Meriwether ha publicado el cuarto. En total, la serie tendrá ocho capítulos, emitiéndose cada lunes hasta el 31 de agosto, fecha en la que conoceremos el desenlace definitivo de una historia que ha sido concebida para cerrar su trama en un único arco de capítulos. Pero, ¿de qué trata realmente Furious y por qué ha conquistado en tiempo récord a las audiencias de la plataforma de la Casa del Ratón?

‘Furious’: una inspectora intenta cazar a una asesina en serie

La trama se centra en Alice Black, una agente del FBI con un pasado complicado que ve cómo su rutina se desmorona tras cruzarse con una asesina en serie misteriosa. El caso traspasa su vida laboral, convirtiéndose en un juego mental en el que sus oscuros secretos de la inspectora van saliendo a la luz. Cada pista la arrastrará hacia una espiral en la que descubrir la verdad le exigirá pagar un precio moral demasiado alto.

No es la primera vez que Meriwether conquista la pequeña pantalla. La showrunner norteamericana es la responsable de productos como New Girl (2011), The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes (2022) y Dying for Sex (2025). Con Furious, Meriwether vuelve a poner de acuerdo al público y a una crítica especializada que valora sobre todo, el impacto y el puro entretenimiento que derrocha la ficción producida por Hulu.

De momento, la serie mantiene un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

El casting, uno de sus principales atractivos

Aparte de un guion cargado de tensión y misterio, Furious ha logrado captar la atención de los espectadores gracias a las estrellas de su reparto. Empezando por la estrella de Shameless, Emmy Rossum, quien da vida a Black. Tras ella, Lola Petticrew (No digas nada) es la asesina y principal antagonista de la serie.

Cerrando el elenco secundario principal, encontramos a Scott McNairy (Godless), Jake Lacy (The White Lotus) y Quincy Tyler Bernstine (El bar de las grandes esperanzas).