Ponte a prueba: ¿cuánto sabes de la boda secreta de Brahim Díaz y Luz Méndez?

Brahim Díaz y Luz Méndez ya han escrito el capítulo más importante de su historia de amor. El futbolista del Real Madrid y la empresaria canaria se han dado el «sí, quiero» en una íntima y exclusiva ceremonia celebrada en Grecia, un destino muy especial para ambos al que regresan cada verano. Fieles a la discreción que siempre ha marcado su relación, la pareja reunió únicamente a su círculo más cercano en un enlace organizado con el máximo secretismo, del que apenas han trascendido algunos detalles. Sin embargo, las imágenes compartidas por los recién casados han bastado para confirmar que se trató de una boda de auténtico cuento, marcada por la emoción, el romanticismo y un escenario de ensueño.

El espectacular vestido de novia de Luz Méndez, la emoción de Brahim al verla caminar hacia el altar, el enclave elegido para celebrar su gran día o los pequeños detalles de una ceremonia que se prolongó hasta la madrugada han convertido su enlace en una de las bodas más comentadas del verano. Pero… ¿te fijaste en todo? Si crees que no se te escapó ningún detalle de la boda del futbolista, es el momento de demostrarlo. Ponte a prueba con este test y descubre si eres un auténtico experto en la crónica social y en el enlace más romántico del año.