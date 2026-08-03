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Ponte a prueba: ¿cuánto sabes de la boda secreta de Brahim Díaz y Luz Méndez?

Brahim Díaz y Luz Méndez ya han escrito el capítulo más importante de su historia de amor

El futbolista del Real Madrid y la empresaria canaria se han dado el "sí, quiero" en una íntima ceremonia

Fieles a la discreción que siempre ha marcado su relación, la pareja reunió únicamente a su círculo más cercano

Brahim Díaz y Luz Méndez en su boda. (Foto: RRSS)
Brahim Díaz y Luz Méndez en su boda. (Foto: RRSS)
Marta Menéndez
  • Marta Menéndez
  • Jefa de Corazón y Crónica Social en COOL. Periodista especializada en celebrities, televisión, moda y realeza, llevo años siguiendo de cerca la actualidad social y los personajes que marcan la conversación pública. A lo largo de mi trayectoria he trabajado en medios como Cadena SER, El Independiente, Revista Capital y Diez Minutos, combinando información, análisis y contenido digital. Hoy cuento las historias que hay detrás de los grandes nombres de la crónica social, con especial atención a la actualidad del corazón, las casas reales y el universo televisivo.

Brahim Díaz y Luz Méndez ya han escrito el capítulo más importante de su historia de amor. El futbolista del Real Madrid y la empresaria canaria se han dado el «sí, quiero» en una íntima y exclusiva ceremonia celebrada en Grecia, un destino muy especial para ambos al que regresan cada verano. Fieles a la discreción que siempre ha marcado su relación, la pareja reunió únicamente a su círculo más cercano en un enlace organizado con el máximo secretismo, del que apenas han trascendido algunos detalles. Sin embargo, las imágenes compartidas por los recién casados han bastado para confirmar que se trató de una boda de auténtico cuento, marcada por la emoción, el romanticismo y un escenario de ensueño.

El espectacular vestido de novia de Luz Méndez, la emoción de Brahim al verla caminar hacia el altar, el enclave elegido para celebrar su gran día o los pequeños detalles de una ceremonia que se prolongó hasta la madrugada han convertido su enlace en una de las bodas más comentadas del verano. Pero… ¿te fijaste en todo? Si crees que no se te escapó ningún detalle de la boda del futbolista, es el momento de demostrarlo. Ponte a prueba con este test y descubre si eres un auténtico experto en la crónica social y en el enlace más romántico del año.

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