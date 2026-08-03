Marvel recluta a los nuevos X-Men del cine: un casting impecable repleto de talento

Después de dejar un tanto fría a la audiencia con títulos como Thunderbolts o Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, el estreno de Spider-Man: Brand New Day ha funcionado para Marvel como un salvavidas comercial que, por el momento, consigue calmar las aguas de un recorrido fílmico un tanto saturado. El cuarto largometraje de Tom Holland lleva ya más de 900 millones de dólares recaudados y, además, acaba de sentar las bases de la que será la nueva generación de actores que interpretará a los nuevos X-Men del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

(A continuación se revelan spoilers de la última cinta del Hombre Araña).

El equipo de Kevin Feige se ha tomado su tiempo para introducir a la próxima camada de intérpretes que darán vida a los alumnos de Charles Xavier. De hecho, los protagonistas clásicos regresarán una vez más para Vengadores: Doomsday. En teoría, esa debería ser la gran despedida de Ian McKellen, Patrick Stewart, Alan Cumming y James Marsden para con sus personajes. Porque si algo nos ha demostrado Spider-Man: Brand New Day, aparte del salto a la adultez de Peter Parker, es que la Casa de las Ideas ya está trabajando en la introducción definitiva de la Patrulla X en el cosmos de películas y series del estudio californiano. Pero, ¿quién será el próximo Cíclope? ¿Y el siguiente Bestia? ¿Qué actriz puede hacer de Pícara? Por el momento, la mayoría son rumores filtrados por la prensa norteamericana. Sin embargo, hay dos fichajes oficiales cuya confirmación ha elevado todas las expectativas del proyecto.

Jean Grey y Emma Frost: confirmadas

Quien ya haya visto Brand New Day sabe que el misterioso papel de Sadie Sink no es otro que el de Jean Grey, uno de los personajes más poderosos del mundo mutante y la pareja sentimental de Scott Summers (Cíclope). En su arco de redención, esta joven versión de Grey se marcha sola en un autobús al final de la cinta y, como todos sabemos, lo más probable es que una de las paradas de ese vehículo termine siendo la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos.

La otra figura confirmada es la de la actriz Samara Weaving, estrella de Noche de bodas, quien encarnará a Emma Frost. Esta es una poderosa mutante que pasa de villana a líder de la escuela junto a Cíclope, de quien también fue pareja.

El resto de los nuevos X-Men (todavía rumores)

Entre los principales rumores, el casting de los X-Men se cerraría con Bill Skarsgård como Charles Xavier, Adam Driver como Magneto (o Mr. Sinister) y a Mística en la piel de la scream queen más buscada: Inde Navarrete. Por último, Charles Melton interpretaría a Bestia y Cailee Spaeny sería Pícara.

El reinicio de los X-Men estará dirigido por Jake Schreier (Thunderbolts) y llegará a los cines después del estreno de Vengadores: Secret Wars en 2027. Es decir, la próxima cinta en solitario de los mutantes más famosos de los cómics seguramente no se proyecte en el patio de butacas hasta, al menos, 2028.