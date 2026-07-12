‘Vengadores: Doomsday’ presenta a sus superhéroes: «Es un sueño que nunca pensé que se haría realidad»

La presencia comercial de la cartelera estival, opacada en estos instantes por fenómenos mundiales como La Odisea o la también inminente Spider-Man: Brand New Day, está de alguna forma «sedando» el gran reclamo superheroico de la temporada. Sí, Vengadores: Doomsday se estrena en 2026, aunque Marvel no nos está ofreciendo de momento, demasiadas pistas sobre su planteamiento argumental ni todavía disponemos de un primer tráiler definitivo (más allá de aquellos breves teasers individuales). Sin embargo, hace escasas horas, el estudio que dirige Kevin Feige ha lanzado el primer arte conceptual de la superproducción, presentando al grupo de héroes que deberán hacer frente al Dr. Doom encarnado en la piel del oscarizado Robert Downey Jr.

La última revelación se ha producido en la Shanghái Expo, dentro de una convención en la que el propio Feige adelantó el camino que seguirá el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), confirmando por el camino que el reinicio e introducción de los X-Men se producirá justo después del estreno de Vengadores: Secret Wars, en 2027. De momento, los fans marvelitas deberán conformarse con el impresionante arte conceptual lanzado en el evento y en la confirmación de la confrontación de realidades más imponente del mundo de las viñetas.

‘Vengadores: Doomsday’ presenta a sus superhéroes principales

El casting fue anunciado hace ya más de un año, concentrando toda una retahíla de personajes y estrellas apabullante. Pero ahora, el cartel publicado nos muestra a los principales implicados en la trama, con la férrea mirada de un Dr. Doom que ocupa el centro de la imagen.

First concept art for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ in HD. pic.twitter.com/5vqF2Q443c — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 11, 2026

En el diseño encontramos a Chris Evans y a Pedro Pascal, uno a cada lado del villano. El Capitán América y Mr. Fantástico van a ser dos líderes clave en el enfrentamiento contra este «nuevo Thanos» dispuesto a cercenar todas y cada una de las realidades del mundo superheroico. El Capi empuña el Mjölnir reconstruido de Thor y el científico de va acompañado de su grupo, el resto de Los 4 Fantásticos (Sue Storm, Ben Grimm y Johnny Storm). A la izquierda de estos están Suri y a M’Baku como los representantes de Wakanda y arriba, aparecen Sam Wilson (nuevo Capitán América) y el nuevo Falcon, Joaquín Torres. A la derecha del todo, Simu Liu está presente como Shang- Chi. En el lado de Rogers, están Thor, Ant-Man y los llamados Nuevos vengadores, con Yelena Belova y El Soldado de Invierno, entre otros.

Eso sí, sin duda, la gran sorpresa recae en la parte inferior. Los X-Men aparecen con Scott Summers (Cíclope) al frente y recuperando a los actores originales que a principios de los 2000 dieron vida a El Rondador Nocturno, Mística, Bestia, Magneto y Charles Xavier. Al lado de ellos, Channing Tatum repite como Gambito tras su aplaudida aparición en Deadpool y Lobezno (2024). Arriba de ellos, casi en un tamaño imperceptible, el Loki de Tom Hiddleston ocupa el centro de esta ecuación de realidades, como si su papel fuese a ser el de nexo de esta batalla inconmensurable.

Un sueño hecho realidad para Kevin Feige

En el evento, Kevin Feige dijo lo siguiente al revelar la valorada ilustración:

«Se trata de juntar a héroes que tal vez no se lleven bien y obligarlos a hacer lo mejor para el mundo. Ver a los X-Men, a los Vengadores, a los nuevos Vengadores y a los Cuatro Fantásticos juntos es un sueño que nunca pensé que se haría realidad».

Vengadores: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo el próximo 18 de diciembre.