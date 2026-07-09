Christopher Nolan ha creado las criaturas de ‘La Odisea’ inspirándose en el trabajo de Guillermo del Toro: «Un monstruo no es sólo un monstruo»

Dentro de aproximadamente una semana, La Odisea desembarcará por fin en la taquilla estival. Dirigida por Christopher Nolan, la adaptación del poema épico de Homero es el blockbuster del año y promete ser, además, una de las experiencias cinematográficas de la década. Tanto es así, que todo lo que rodea a la producción es noticia. Desde las polémicas con Lupita Nyong’o hasta las características técnicas del complejo rodaje con cámaras IMAX de 70mm. Ahora, en plena promoción, el director británico ha concedido una entrevista en la que habla largo y tendido sobre el que es, con diferencia, el proyecto más ambicioso de su elogiada filmografía y la inspiración directa para su creación. Una de ellas es la del cineasta Guillermo del Toro y su visión para retratar a las criaturas monstruosas en el cine.

El Fauno, Hellboy, Pinocho, Frankenstein… Del Toro es una referencia absoluta a la hora de radiografiar la condición marginal de los personajes con una fisonomía marginal. Porque esa deformidad diferencial de su físico contrasta habitualmente con una bondad interior que, comparada con el resto de roles de dichas cintas, termina reflejando la monstruosidad interior de los demás. Por eso no es de extrañar que, en su primera aproximación al cine fantástico, Nolan haya absorbido el tratamiento narrativo de su compañero de profesión para, entre otros, representar al cíclope Polifemo o a los Lestrigones.

Todavía desconocemos cómo será exactamente la representación del género en la comúnmente racional visión audiovisual de Nolan. Lo que parece seguro es que nunca antes ha tenido que llevar a la realidad seres tan complejos como los descritos por el aedo griego.

Nolan se inspiró en Guillermo del Toro para los monstruos de ‘La Odisea’

En una extensa charla con Los Angeles Times, el director de Memento (2000) habló de la artesanía y de los efectos prácticos, asegurando que su responsabilidad es filmar de un modo que le dé al público «una razón para creer».

Y en términos de oficio, pocos autores de la actualidad han sabido mejor que Del Toro trasladar la autenticidad al terreno de los decorados, prótesis y trucos de cámara. Aparte de, por supuesto, la mirada prosística sobre la concepción psicológica de las criaturas.

«Me inspiré mucho en Guillermo del Toro. Lo que aprendí de él es que un monstruo no es sólo un monstruo. Hay que abordarlo como a cualquier otro personaje», le explicaba Nolan al medio norteamericano.

¿Cómo creó Nolan a Polifemo?

En la entrevista se detalla que para llevar a la gran pantalla al personaje de Polifemo, el equipo técnico y artístico del realizador británico utilizó «títeres, animatrónicos y robótica», aunque la interpretación de Bill Irwin (La boda de Rachel) fue el alma del cíclope engañado por Ulises que tomó como principal inspiración el cuadro de Saturno devorando a sus hijos de Goya.

El próximo 17 de julio podremos ver el resultado final de la concepción artística y narrativa de la legión de criaturas del Egeo, cuando La Odisea se proyecte por fin en los cines.