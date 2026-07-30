La reflexión de Clint Eastwood sobre la creatividad: «No entiendo a Stallone, tengo la impresión de que sólo lo hace por dinero»

Clint Eastwood y Sylvester Stallone son dos figuras de Hollywood más cercanas de lo que cualquier cinéfilo se atrevería a admitir. Ambos tuvieron inicios complicados en la industria, nunca fueron considerados buenos actores y terminaron asumiendo con valentía y sobreponiéndose al escepticismo popular la ardua labor de sentarse en la silla de director. Eso sí, en la concepción artística de la industria difieren bastante y una buena prueba de ello es la crítica que el último llanero solitario de la meca del celuloide le hizo al rey del cuadrilátero fílmico: «Sólo lo hace por dinero».

Durante su carrera, Stallone ha explotado hasta la extenuación algunas de sus franquicias más potentes. Desde su rol como Rocky Balboa al traumatizado ex militar John Rambo. Incluso en una etapa ya tardía como estrella, el neoyorquino firmó varias entregas de Los mercenarios. Por su parte, Eastwood no es ajeno a las propiedades intelectuales. El director de Mystic River (2003) protagonizó hasta cinco entregas de Harry el sucio. Sin embargo, en el análisis que hizo de la carrera de Stallone, Eastwood expresó su desprecio a las secuelas inagotables, argumentando que se negó a protagonizar un sexto capítulo de Harry Callahan para no terminar de estancarse en su creatividad.

Eastwood y Stallone: dos formas de reinventarse

La frase fue pronunciada en una entrevista para The New Yorker: «No entiendo a Stallone, tengo la impresión de que sólo lo hace por dinero».

Aquel era un momento en el que Clint Eastwood había dejado de lado ya su etapa comercial y ya aspiraba a ser recordado como un gran autor tras las cámaras. Para él, reinventarse tenía que ver con el movimiento y con afrontar nuevos retos e historias. Stallone, en cambio, creía que siempre podía existir un nuevo asalto para sus personajes más queridos.

La ironía llegó dos años después, cuando el musculado actor estrenó Rocky Balboa, la sexta película de la IP que terminaría demostrando cómo Stallone todavía tenía algo que contar del luchador vitalista. De hecho, más tarde llegarían los spin-off de Creed. Una expansión del universo que terminaría propiciándole al actor su última nominación al Oscar.

Eastwood ganó cuatro estatuillas doradas y sólo volvió a estar nominado en la categoría de mejor actor en 2005 por Million Dollar Baby.

Un retiro y un homenaje por estrenar

Aun con sus diferencias, Eastwood y Stallone son dos figuras otrora de un Hollywood que ya no existe. El primero, a sus 96 años, ya se ha retirado oficialmente. El segundo ya no tiene tantos papeles y su presencia en la escena es casi anecdótica. En 2025, Stallone firmó el guion de A Working Man y en enero de 2027, la historia de cómo creó Rocky será llevada a la gran pantalla en I Play Rocky, con Anthony Ippolito interpretando a su versión joven.