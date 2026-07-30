Cuál es el significado de la frase: «No construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70»
Toma nota de esta importante frase
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El paso del tiempo modifica nuestras prioridades, condiciona algunas decisiones y nos obliga a contemplar la vida desde perspectivas diferentes. Cada etapa presenta sus propias oportunidades, pero también circunstancias que conviene tener en cuenta antes de emprender determinados proyectos.
Esta idea se resume en una frase que invita a reflexionar sobre la edad y el uso que hacemos del tiempo: «No construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70».
Una reflexión sobre las distintas etapas de la vida
Los años suelen pasar más rápido de lo que percibimos. Mientras creemos que todavía disponemos de tiempo suficiente para cumplir todos nuestros planes, las circunstancias personales, familiares o económicas pueden cambiar.
Aceptar el paso del tiempo no implica renunciar a nuevos objetivos. Se trata, más bien, de elegirlos con mayor conciencia y valorar qué esfuerzo requieren, cuándo podremos disfrutar de sus resultados y si responden realmente a nuestras prioridades.
La frase propone precisamente esa reflexión. No debe entenderse como una prohibición literal asociada a determinadas edades, sino como una invitación a adaptar las decisiones al momento vital de cada persona.
No construyas una casa a los 50
Construir una vivienda supone una inversión económica importante y un proceso que puede prolongarse durante meses o incluso años. La primera parte de la frase aconseja valorar con detenimiento el esfuerzo, la planificación y los recursos necesarios antes de iniciar un proyecto de esta envergadura.
No significa que una persona de 50 años no pueda construir una casa, sino que debe considerar sus circunstancias y asegurarse de que podrá disfrutar del resultado sin que el proyecto se convierta en una carga.
No plantes un árbol a los 60
Los árboles necesitan tiempo para crecer. Por eso, esta parte de la reflexión alude a aquellos proyectos cuyos frutos sólo pueden apreciarse después de muchos años.
Sin embargo, también puede interpretarse desde una perspectiva menos literal: no todas las decisiones tienen que ofrecer un beneficio inmediato ni estar pensadas exclusivamente para quien las toma. Plantar un árbol también puede ser una forma de dejar algo a las generaciones futuras.
No cosas ropa a los 70
La última recomendación invita a restar importancia a determinadas preocupaciones materiales cuando se alcanza una edad avanzada. La frase sugiere dedicar más tiempo al bienestar, a las relaciones personales y a las experiencias que proporcionan satisfacción.
En conjunto, esta reflexión recuerda que cada etapa de la vida exige revisar las prioridades. El tiempo es limitado y, precisamente por ello, conviene emplearlo en proyectos y decisiones que tengan verdadero sentido.
Estas son otras frases sobre el paso del tiempo que ayudan a reflexionar sobre la edad, las decisiones y la manera en la que afrontamos cada etapa de la vida:
- El tiempo todo lo cura, pero la vida solo puede ser vivida una vez.
- Cada hombre es una criatura del tiempo en el que vive.
- La juventud es un regalo de la naturaleza, pero la edad es una obra de arte.
- Para ser viejo y sabio, primero hay que ser joven y estúpido.
- Lo más importante no es cuánto tiempo, sino qué tan bien has vivido.
- Nunca es tarde para bien hacer; haz hoy lo que no hiciste ayer.
- Mañana es sólo un adverbio de tiempo.
- En un mundo donde existe el tiempo, nada puede volver atrás.
- La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes.
- Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.
- Que cuando mires atrás, te llenes de gratitud y esperanza.
- Si mimas cada día de tu vida, tendrás una vida sublime.
- Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida.
- La vejez es sólo un registro de toda la vida.
- El pasado nos limita, pero el futuro nos atemoriza. El único lugar seguro es el presente.
- El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar.
- El tiempo no es sino la corriente en la que estoy pescando.
- Cambia tus 24 horas y cambiarás tu vida.
- Perder el dinero es eso: perder dinero. Sin embargo, perder el tiempo significa perder tu vida.
- La vida no es un borrador, debes vivir cada día como si se acabara mañana.
- Lástima que cuando uno empieza a aprender el oficio de vivir, ya hay que morir.
- El tiempo vuela. Depende de ti ser el piloto.
- Disfruta la vida. Hay un montón de tiempo para estar muerto.
- ¿Amas la vida? Pues si amas la vida no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida.
- El tiempo es largo pero la vida es corta.
- A medida que pasa el tiempo, pareces eliminar las cosas que te dificultaban la vida.
- Vivir es tan sobrecogedor que deja poco tiempo para todo lo demás.
- Un hombre que se atreve a perder una hora de tiempo no ha descubierto el valor de la vida.
- Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da.
- Hay un tiempo para el trabajo y un tiempo para el amor. No queda otro tiempo.