El embajador en Argentina admite que se hizo una «interpretación generosa» de la ley para aumentar las nacionalizaciones

Joaquín de Arístegui Laborde, embajador de España en Argentina, reconoció en una reciente entrevista que la aplicación de la Ley de Nietos, «lejos de ser restrictiva, fue expansiva».

«Ha habido una interpretación extensiva del espíritu de la norma, que se ha abierto de lo que es el exilio estricto, en el marco de la memoria democrática, a una concepción más general, más generosa, de aquellas personas que, por diferentes motivos, incluido el exilio, sufrieron la necesidad de abandonar su país», admitió el embajador, en una entrevista, en enero, en Radio Mitre. «No ha sido restrictivo, sino que ha sido expansivo», insistió.

En efecto, tal y como reconoce el embajador, es esa interpretación «expansiva» de la ley la que ha provocado la polémica, al permitir el acceso a la nacionalidad española no sólo a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, como era su vocación inicial, sino a cualquier descendiente de cualquier emigrante, fuera cual fuese el motivo de su salida de España.

OKDIARIO desveló que la instrucción firmada por Sofía Puente —hermana del ministro y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia—, sólo unos días después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en las Cortes, había permitido a tataranietos de emigrantes del siglo XIX obtener el pasaporte español. Según los últimos datos actualizados, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y se ha aprobado ya más de medio millón de expedientes. Argentina es el país que acapara el mayor número de solicitudes, un millón, de las cuales, sólo 650.000 se concentran en Buenos Aires.

Prevaricación

Este periódico ha venido desvelando la trampa de las nacionalizaciones, que trasciende ampliamente el espíritu de la ley que fue aprobada en 2022 en el Congreso -gracias al apoyo de Bildu-. La semana pasada, un juzgado de Madrid acordó la apertura de diligencias preliminares contra Puente por un posible delito de prevaricación.

«La gestión de los consulados en Argentina ha sido una gestión orientada también hacia la extensión», prosiguió el embajador. En este marco, añadió que «aunque es una ley para abuelas y abuelos, se ha pensado en favorecer a las personas, a las familias», por lo que «hay algún caso muy tasado para bisabuelos y bisnietos». De Arístegui concluyó que «el compromiso del Gobierno de España» era «tener una ley generosa».

Este periódico, entre otras informaciones, ha documentado en exclusiva cómo descendientes de emigrantes que partieron de España a finales del siglo XIX han logrado la nacionalidad. También ha revelado los actos masivos de jura de la nacionalidad que se llevan a cabo en los consulados y que, en algunos casos, superan incluso el millar de participantes. Igualmente, ha destapado la estrategia del PSOE de movilizar el voto exterior en «provincias pequeñas», donde menos papeletas les distancian del PP, lo que evidencia el interés electoralista de la norma.

La propia dirigente del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, reconoció también las maniobras para ampliar el alcance de la ley, al margen del Congreso. Gracias a la polémica instrucción, «quedaron muy pocos afuera, entraron los nietos, bisnietos, no hay que demostrar razones de ningún tipo, basta con que tengas un lazo de sangre y puedas demostrarlo», celebraba Suárez, en una entrevista radiofónica en octubre de 2023.

Todo ello desvela el auténtico interés del partido de Pedro Sánchez con una ley controvertida desde sus inicios y de la que ahora se conocen las consecuencias.

El impacto electoral es evidente. Basta recordar que en los cuatro últimos procesos electorales celebrados -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- el PSOE fue la fuerza más votada en el exterior, pese a la amplia victoria del PP.

¿Qué dice la Ley de Memoria Democrática? «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española».

¿Qué dice la instrucción de Sofía Puente? Que tanto «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles» como «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española» podrán optar a la nacionalidad española.

Puente modificó el alcance de la ley con el argumento de que esa sería «una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley», arrogándose así el supuesto deseo de las Cortes y extendiendo el derecho por la puerta de atrás.

Impacto en el censo

Otro de los puntos polémicos es la ampliación del censo electoral y cómo se controla el municipio de inscripción de los nuevos nacionalizados.

La Junta Electoral Central ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral un informe sobre cómo se determina el municipio electoral en el que se inscriben cada uno de los beneficiarios de la Ley de Nietos.

Esta inscripción, avisa, deberá estar «suficientemente motivada». La elección del municipio genera suspicacias por su impacto en futuros comicios. Los nuevos españoles pueden elegir, casi sin control, la circunscripción en la que desean votar, alegando el «arraigo» propio o de alguno de sus ascendientes. Pero el consulado también puede decidir. Distintas fuentes confirman a este periódico que se determina «de oficio» Madrid «cuando no existe una preferencia».