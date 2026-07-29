El juez imputa al ex director de la Guardia Civil Leonardo Marcos por la guerra sucia del PSOE para proteger a Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputado el 10 de septiembre al ex director de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa en la que investiga a una trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. En una providencia conocida este miércoles, el magistrado acuerda esta diligencia a petición de la acusación popular que coordina el PP.

Su citación llega después de que el ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, asegurara ante agentes de esa misma unidad que recibió presiones por parte de Leonardo Marcos y del entonces director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para que la UCO adoptara un papel más pasivo en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De acuerdo con un oficio incorporado a la causa, Yuste explicó que ambos le trasladaron que la unidad debía «ponerse de perfil» y dejar que fuera la autoridad judicial quien «tomase la iniciativa» en las diligencias relacionadas con esa investigación.

En su declaración del pasado 27 de mayo, el que fuera coronel jefe de la UCO también señaló que el entonces máximo responsable de la Guardia Civil, predecesor de la actual directora general Mercedes González, consideró que el oficio elaborado por la UCO para solicitar diligencias sobre el hermano del presidente era «totalmente prospectivo y malintencionado».

Según recoge la UCO, el ex director de la Guardia Civil apuntó que la «credibilidad estaba por los suelos» y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo «analizado y que no haya nada».

El entonces jefe de la UCO se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era «materialmente imposible, ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial».

En dicha reunión de julio de 2024 también participaron el jefe de Policía Judicial y el DAO, un cargo que asume desde diciembre de 2023 el teniente general Manuel Llamas, igualmente investigado.

Mercedes González, también imputada

La citación de Leonardo Marcos se produce después de que el juez acordara también la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que mantuvo más de un encuentro con la fontanera socialista Leire Díez, y a la que el juez le atribuye delitos de prevaricación y de obstrucción a la Justicia, en relación con las maniobras de la ex militante del PSOE para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno.

Además, Mercedes González ha reconocido que informó hace un año a su superior, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de sus reuniones con Leire Díez, tal y como adelantó OKDIARIO. González informó a Marlaska de que había tenido un encuentro con Leire Díez, a pesar de que el juez de profesión aseguró ante los medios que González no tuvo «ninguna reunión» con Leire Díez «de ningún tipo».

Desde La Moncloa también reconocieron que la directora de la Guardia Civil había transmitido con anterioridad al titular de Interior sus citas con Leire Díez: «Se lo contó hace un año». En concreto, le comunicó que le había pedido que repusiera en su puesto al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, detenido en el caso Koldo. También aseguró que le había rechazado tal pretensión.