El DAO admite el interés de Marlaska por la publicación de un correo de Begoña Gómez en OKDIARIO pero niega presiones a la UCO

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el imputado Manuel Llamas, ha reconocido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se interesó por la difusión de un correo electrónico de Begoña Gómez, revelado por OKDIARIO, en la causa que investigaba a David Sánchez. El teniente general ha negado, no obstante, haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) para «ponerse de perfil» en esa u otras investigaciones judiciales.

Llamas ha comparecido como imputado en el marco de las cloacas del PSOE, la trama que habría liderado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado la ex militante socialista para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno.

El DAO ha justificado que se abriera una información reservada tras la publicación del correo de Begoña Gómez. Según ha explicado, el objetivo era «conocer los términos» en los que se había elaborado el documento remitido al juzgado de Badajoz, «por si de su confección, exponiendo aquellos datos personales al conocimiento público, cabría exigir algún tipo de responsabilidad».

Fuentes cercanas a la defensa del DAO han incidido en que la decisión de abrir esa información reservada la tomó el propio Llamas, no el ministro Marlaska, como están publicando tendenciosamente otros medios.

En una investigación penal, al publicarse correos electrónicos de personas ajenas a la causa se encienden las alarmas. La parte afectada vio sus buzones bombardeados con contenido variado y ello podría haber acarreado incluso responsabilidad de la Administración si algún afectado hubiera iniciado esa vía.

El correo Begoña Gómez

La cuenta de correo de Begoña Gómez se adjuntó, según consta en el informe de la UCO remitido al juez Pedraz, en un documento generado automáticamente en septiembre de 2024 para una reunión preparatoria con la magistrada instructora, sin que después fuera objeto de análisis policial alguno.

OKDIARIO reveló apenas unos días antes de que se abriera la información reservada que Begoña Gómez usaba un correo electrónico oficial de Presidencia del Gobierno para comunicarse con David Sánchez.

Entre las comunicaciones intervenidas en la cuenta corporativa del hermano del presidente figuraban al menos tres correos intercambiados con su cuñada el mismo día, el 28 de enero de 2019, uno de ellos con copia a la cuenta oficial de Pedro Sánchez.

El motivo de esos correos era el intercambio de una carta de recomendación junto al nombre de «Ainhoa», coincidente con el de la hija mayor del matrimonio Sánchez Gómez.

La UCO ha aportado además un dato que hasta ahora no era público: el instructor de la información reservada concluyó la misma «sin identificar responsabilidad disciplinaria», aunque sí requirió al entonces jefe de la UCO «que amonestase verbalmente al analista que, en su calidad de miembro de la Policía Judicial, había realizado el análisis de los correos electrónicos por orden de la autoridad judicial».

El asunto resulta especialmente peliagudo para el Ministerio del Interior, en la medida en que enlaza el interés directo de Marlaska por un correo de la esposa del presidente con una investigación disciplinaria interna de la propia Guardia Civil.

Antecedentes del caso

Pedraz imputó a Llamas después de que la UCO plasmara en un informe que el que fuera jefe de la unidad entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló supuestas presiones del DAO y del ex director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, para «ponerse de perfil» en la investigación a David Sánchez. «No podéis ser proactivos», vinieron a ordenar.

Al margen de esas instrucciones a la UCO, el hermano de Sánchez ha sido condenado esta misma semana a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

En su declaración, que se ha prolongado más de dos horas, Llamas ha señalado que Marcos «no era suave en las formas», según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, al tiempo que ha explicado que no mantiene buena relación ni con Yuste ni con el resto de agentes de la UCO que han declarado sobre esas presiones.

Fuentes conocedoras de la declaración han enmarcado las indicaciones del DAO a los responsables de la UCO sobre el caso de David Sánchez en un recordatorio de que es la autoridad judicial la que debe dirigir las pesquisas de los agentes que actúan como policía judicial.

El teniente general, máximo uniformado de la Benemérita, ha explicado también que es habitual abrir informaciones reservadas —el paso previo para decidir si procede un expediente disciplinario— que después se cierran sin consecuencias para los agentes implicados.

Leire Díez y Mercedes González

Llamas ha indicado asimismo que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, le comunicó en mayo de 2025 que había conocido a Leire Díez. La declaración de González, que estaba citada para este mismo jueves tras la de Llamas, ha sido aplazada al viernes debido a la extensión del interrogatorio al DAO.

El juez investiga a Llamas y a González por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP hayan solicitado su imputación. La instrucción, lejos de cerrarse, ha abierto ahora un nuevo frente.