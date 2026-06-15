El DAO amonestó a un guardia civil por incluir en un informe un correo de Begoña Gómez destapado por OKDIARIO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado un nuevo informe en el marco del caso de las cloacas del PSOE en el que aporta nuevos detalles sobre la información reservada que ordenó abrir el DAO, en diciembre de 2024, tras una noticia destapada por OKDIARIO. En ella se revelaba que Begoña Gómez usaba un mail de Presidencia del Gobierno para comunicarse con David Sánchez, hermano del presidente.

La UCO desvela ahora que uno de los agentes fue amonestado verbalmente por incluir en sus diligencias ese intercambio de correos.

La información reservada tenía por objetivo «conocer los términos» en los que se había elaborado un documento dirigido al juzgado de Badajoz «por si de su confección, exponiendo aquellos datos personales al conocimiento público, cabría exigir algún tipo de responsabilidad».

El instructor de la información reservada concluyó la misma «sin identificar responsabilidad disciplinaria» aunque sí requirió al jefe de la UCO «que amonestase verbalmente al analista que, en su calidad de miembro de la Policía Judicial, había realizado el análisis de los correos electrónicos por orden de la autoridad judicial».

Apenas unos días antes, OKDIARIO había revelado que Begoña Gómez usaba un correo electrónico oficial de Presidencia para comunicarse con el hermano de Pedro Sánchez para cuestiones particulares. Así figuraba en una conversación en la que ambos se intercambian una «carta de recomendación», según se desprendía de un dosier elaborado por la UCO sobre David Sánchez tras analizar los correos electrónicos incautados en la Diputación de Badajoz. Cabe recordar que el hermano músico de Pedro Sánchez se encuentra en la actualidad a la espera de sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz tras el juicio por tráfico de influencias y prevaricación por su contratación en la Diputación socialista.

Entre las comunicaciones intervenidas en la cuenta corporativa del hermano del presidente figuraban al menos tres emails que David Sánchez se intercambiaba con su cuñada, Begoña Gómez. Se enviaron el mismo día, el28 de enero de 2019. En el primero se ponía en copia a la cuenta oficial de Pedro Sánchez.

El motivo de los correos era el intercambio de una recomendation letter (carta de recomendación), junto al nombre Ainhoa, coincidente con el de la hija mayor del matrimonio Sánchez- Gómez.