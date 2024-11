La UCO descubre que Begoña Gómez usa un correo oficial de Presidencia como si tuviese un cargo en Moncloa

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha revelado algo desconocido hasta ahora: Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, tiene un correo electrónico oficial de Presidencia, que usaba para comunicarse con su cuñado para asuntos particulares. Así figura en una conversación en la que ambos se intercambian una «carta de recomendación». OKDIARIO ha podido confirmar que las anteriores esposas de presidentes del Gobierno no disponían de dirección propia gubernamental: «Es altamente irregular».

Begoña Gómez, inmersa en su propio caso de presunta corrupción por utilizar su posición y los recursos de Moncloa para sus propios negocios, figura también en el dosier que la UCO ha elaborado sobre su cuñado, David Sánchez, tras analizar todos sus correos electrónicos incautados el pasado mes de julio.

Entre las comunicaciones intervenidas en la cuenta corporativa del hermano del presidente, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, figuran al menos tres emails que David Sánchez se intercambia con su cuñada, Begoña Gómez. Se envían el mismo día, el 28 de enero de 2019. En el primero se pone en copia a la cuenta oficial de Pedro Sánchez.

El motivo de los correos es el intercambio de una «recomendation letter» (carta de recomendación). Así figura también en el asunto del correo, junto con el nombre «Ainhoa». Coincide con el de la hija mayor del matrimonio Sánchez-Gómez.

Extracto de los mails intervenidos por la UCO a David Sánchez.

Begoña con correo oficial

Pero lo verdaderamente reseñable de la revelación de la UCO, al margen de que la familia utiliza sus correos oficiales de la Diputación y de Presidencia para tratar asuntos personales, es un hecho que, a priori, puede pasar desapercibido: Begoña Gómez tiene y utiliza una dirección de correo oficial de Presidencia con el dominio «presidencia.gob.es».

«Es algo altamente irregular», explican a OKDIARIO fuentes que han trabajado durante años en Moncloa en el gabinete de anteriores presidentes del Gobierno y que confirman que «ni la mujer de Mariano Rajoy, Elvira (Fernández), ni la de Zapatero, Sonsoles (Espinosa) tenían correo oficial». Antes de ellas, el uso de las direcciones de correo era mucho más restringido o inexistente incluso.

«Ya no es irregular que tenga dirección de correo, sino que no podría usarla, ya que no es ningún tipo de personal de Presidencia. No es nadie, en términos legales, como no lo eran las anteriores esposas de presidentes. En el caso de sus antecesoras, cualquier comunicación que recibiesen o enviasen debía realizarse a través de la persona del gabinete que se ocupara de sus asuntos», explican estas fuentes. «Y no había nadie dedicado en exclusiva a los asuntos de las esposas del presidente, ya que, quienes ejercían esas tareas, eran personas al servicio del presidente con más atribuciones que esa», explican.

De hecho, cada vez que recibían una invitación para acudir a un acto en solitario, sin hacerlo bajo la figura de consorte, esa invitación debía ser remitida al gabinete de los presidentes. «Y en caso de rechazarse, que se rechazaban prácticamente todas, también se seguía el mismo cauce», inciden.

«No hay ninguna ley que respalde esta utilización de recursos» de Presidencia por parte de Begoña Gómez, concluyen.

Begoña se autoincrimina

Esta misma semana también han sido noticia otros correos de Begoña Gómez, pero relacionados con su propia causa judicial. La defensa de Gómez le ha entregado al juez Juan Carlos Peinado varios correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, ejercía como su asistente personal en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Un error de bulto que supone de facto la autoinculpación de la mujer de Pedro Sánchez en la utilización de un cargo público de Moncloa para sus actividades profesionales privadas.

La esposa de Pedro Sánchez está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estos dos últimos delitos están relacionados con el registro a su nombre de la marca TSC Transformación Social Competitiva, que ofrecía una plataforma para empresas idéntica a la de desarrollada para la Complutense, financiada por la Universidad y por varias empresas y propiedad de la institución pública.

El juez Peinado pidió indagar si había intrusismo en el hecho de que Gómez elaborara los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte de la Complutense, del servicio de asistencia y asesoría para esta plataforma.

Su secretaria personal

En su defensa, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado varios correos para tratar de demostrar que no hubo apropiación indebida, sino que los asuntos relativos a esta plataforma se pactaron con la Universidad.

En concreto, un correo de mayo de 2023 enviado por la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, en el que se adjunta un pliego de prescripciones técnicas para contratar un servicio para la plataforma.

Entre los mails aportados se confirma, por tanto, que Cristina Álvarez, directora de Programas de Presidencia, en realidad trabajaba como secretaria personal de Begoña Gómez, pese a estar contratada en Moncloa y pagada, por tanto, con dinero público.