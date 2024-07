La UCO fue a buscar los correos del hermano de Sánchez y, como era de esperar, no le pilló trabajando

La Unidad Central Operativa (UCO) fue a buscar los correos electrónicos del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez (que se hace llamar David Azagra), en el marco de la investigación judicial abierta por la presunta comisión de cinco delitos y, como era de esperar, no le pillaron en su puesto de trabajo. Según el acta completa de entrada e incautación firmada por los agentes, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el hermano del presidente del Gobierno «declinó su derecho a estar presente en la ejecución de la diligencia». La juez autorizó a los agentes intervenir los emails que David Sánchez intercambió con altos cargos socialistas de la Diputación de Badajoz sobre su actividad laboral para aclarar la controversia y, en dos ocasiones, los agentes se han personado en las dependencias provinciales.

El hermano músico de Pedro Sánchez no ha acudido a su puesto de trabajo una vez más, a pesar de no tener autorizado el teletrabajo. Tampoco ficha su entrada y salida del trabajo como sí hace el resto de funcionarios, ni dispone de un despacho fijo, pese a ser supuestamente un alto cargo directivo de la Administración pacense. A todo ello se suma una excedencia de un año, una baja de paternidad de cinco meses y la extrañeza de sus compañeros que dicen no verle a diario por la Diputación. La escasa presencialidad no le ha impedido cobrar un acaudalado sueldo de más de 50.000 euros durante años tras ser designado jefe de la Oficina de Artes Escénicas y director del programa Ópera Joven.

Esta extraña relación laboral es la que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La juez Beatriz Biedma ha acordado ya dos registros en la Diputación Provincial de Badajoz, ubicada en la pacense calle Felipe Chueca número 23, para obtener información sobre este contrato laboral. El primero de ellos se realizó el pasado 10 de julio a las 09:15 horas de la mañana por tres agentes de la UCO. Ni el hermano de Pedro Sánchez ni otros tres funcionarios de la Administración presenciaron el registro efectuado.

Los agentes del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO fueron asistidos por los profesionales del servicio informático de la Diputación de Badajoz. En concreto, intervinieron los buzones de siete cuentas de correo activas en el sistema, entre las que se encuentra la cuenta corporativa del hermano de Pedro Sánchez. También se restauraron las copias de seguridad de los buzones de dos funcionarias cuyos correos habían sido eliminados. La documentación extraída se almacenó en un disco duro y una copia del mismo se quedó bajo custodia de la UCO.

Los agentes, al proceder al volcado, detectaron errores informáticos que impedían abrir una serie de correos. De este modo, la juez solicitó un nuevo registro precisando la colaboración de los funcionarios de la Diputación con los agentes de la UCO. «Están obligados a facilitar a los agentes investigadores colaboración para la práctica de la medida y el acceso al sistema […] debiendo prestar toda la ayuda técnica necesaria que sea requerida por los Agentes actuantes, incluyendo el acceso a cualquier terminal y/o servidor informático, así como de su obligación de guardar secreto de las actividades requeridas por las autoridades», señala la juez en un auto consultado por este periódico. Este nuevo registro tuvo lugar, como desveló OKDIARIO, el pasado 18 de julio a las 09:00 horas.

Pide la nulidad

Miguel Ángel Gallardo, presidente socialista de la Diputación de Badajoz y también imputado en el caso, pidió que no se incautaran los correos electrónicos. La defensa del hermano de Pedro Sánchez se ha adherido a esta solicitud suplicando a la juez que dejara sin efecto los registros. El letrado de David Sánchez ha presentado un recurso de 12 páginas plagado de alegaciones contra la actuación policial.

«La interceptación de los correos en esas condiciones lesiona los derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva. Por ello, y dado que la Ley Orgánica del Poder Judicial declara nulas todas aquellas pruebas que se hayan obtenido vulnerando esta clase de garantías, al margen de su contenido incriminatorio, o no, procede que por el Juzgado de Instrucción se declare la nulidad», señala la defensa del hermano de Pedro Sánchez.