La AEMET confirma la fecha de la segunda ola de calor y ya está aquí: temperaturas por encima de los 40º en estas zonas

La fecha de la segunda ola de calor ya está aquí, la AEMET confirma que estaremos pendientes de un cambio de temperaturas que puede superar fácilmente los 40º. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Con un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado.

Estas cifras son cada vez más y más altas, algo que no es casualidad. Sobre todo, si tenemos en consideración que tendremos por delante una situación del todo inesperada. Con más de una sorpresa que puede acabar llegando en unos días en los que todo puede ser posible. Es momento de estar muy pendientes de una previsión del tiempo que puede dejarnos más de una sorpresa que puede ser esencial. En estos días en los que el tiempo puede acabar siendo la antesala de algo más. De una nueva ola de calor que se convertirá en una novedad destacada en estos días de verano.

La fecha de la segunda gran ola de calor ya está aquí

Los expertos de la AEMET han dado la peor noticia posible, la llegada de una nueva ola de calor que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días de cambios en los que todo puede ser posible. Con la llegada de un giro radical que puede dar algunas sorpresas inesperadas.

Una nueva ola de calor llega en el peor momento posible, cuando estamos esperando un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Sin duda alguna estaremos pendientes de un termómetro que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Con una serie de novedades destacadas que llegan a toda velocidad y para la que quizás no estamos del todo preparados para recibirlo.

Estaremos pendientes de una previsión del tiempo que nos dará más de una alerta inesperada. Con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días. Es momento de apostar claramente por este giro radical que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo en estos días.

La AEMET advierte de la subida del termómetro por encima de 40º

Por encima de los 40º estaremos en estos días del mes de agosto que puede acabar siendo la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la peor pesadilla para unas vacaciones en las que todo puede ser posible, con algunas novedades que empiezan con un comunicado por calor intenso.

Tal y como advierten los expertos de la AEMET: «El domingo 3 las máximas ya superarán los 38º C de forma bastante generalizada en el cuadrante suroeste y sur de Galicia, alcanzándose los 40 42º C en los valles del Guadiana, el Guadalquivir y el Tajo. Durante el lunes 4 los ascensos térmicos continuarán y se extenderán de forma más significativa al interior de la fachada cantábrica, donde podrían ser localmente notables. Durante esta jornada los valores cercanos a 40º C se registrarán de nuevo en torno a las principales depresiones de la mitad sur peninsular, extendiéndose este día también a la cuenca baja del Miño, y siendo muy probable que se superen los 42º C en el entorno del Guadiana y el Guadalquivir. El martes 5 se espera que continúen los valores anormalmente cálidos en las zonas previamente mencionadas, con máximas similares o localmente superiores a las del lunes, si bien las temperaturas podrán descender de forma significativa en el extremo norte peninsular. Además, se espera que durante esta jornada se puedan alcanzar o superar los 38-40º C en zonas bajas de la meseta Norte, así como en torno a las principales depresiones del noreste y sureste peninsular, donde se esperan ascensos moderados de las temperaturas máximas. También es conveniente destacar que, aunque el ascenso en las temperaturas mínimas no será tan extendido y acusado, sí que será suficiente para que las temperaturas nocturnas sean significativas en los próximos días. De hecho, no se espera que se baje de los 23 25º C en amplias zonas del centro y sur peninsular, así como en torno al litoral mediterráneo».

Lo peor podría estar a punto de llegar: «También es conveniente destacar que, aunque el ascenso en las temperaturas mínimas no será tan extendido y acusado, sí que será suficiente para que las temperaturas nocturnas sean significativas en los próximos días. De hecho, no se espera que se baje de los 23 25º C en amplias zonas del centro y sur peninsular, así como en torno al litoral mediterráneo. A partir del miércoles 6 aumenta la incertidumbre, pero el escenario más probable es que las temperaturas vuelvan a ascender de forma significativa en puntos del tercio norte peninsular, mientras que en el resto de la Península se producirían ligeras variaciones manteniéndose los valores anormalmente cálidos para la época, por lo que la duración de la ola de calor se podría extender hasta al menos el jueves 7. Aunque en Canarias la tendencia en las temperaturas podría ser ascendente desde el lunes 4, no se espera que en el archipiélago se cumpla el criterio de ola de calor».