El ventilador de techo de invierno y verano que arrasa en la Vuelta al Cole de AliExpress ¡cuesta menos de 60€!

Los ventiladores de techo son una muy buena opción para refrescar estancias sin gastar una fortuna en luz, o incluso climatizarlas en invierno. Si estás buscando opciones porque no quieres pasar más veranos sofocantes en casa, la Vuelta al Cole de AliExpress va a ser tu oportunidad. Esta tienda online está de ofertas con descuentos de hasta el 80 % y eso, combinado con propuestas como el Ventilador de techo Iralan, es una oportunidad ideal para casos como el tuyo. Sobre todo si, además, lo combinas con estos cupones de descuento especiales:

OKDESBS02 – 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores.

OKDESBS03 – 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores.

OKDESBS05 – 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores.

OKDESBS10 – 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores.

OKDESBS15 – 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores.

OKDESBS25 – 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores.

OKDESBS35 – 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores.

OKDESBS45 – 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores.

OKDESBS55 – 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores.

OKDESBS60 – 60 € de descuento en compras de 439 € o superiores.

Este modelo tiene de especial que se puede programar con temporizador, o que incluye luz LED con tres temperaturas, o incluso su modo para invierno o para verano. Con su potencia y opciones, es perfecto para estancias incluso de gran tamaño, y lo mejor es que consume muy poca electricidad. Si quieres frescor sin facturas de luz que quitan el sueño, es tu oportunidad.

¿Por qué la recomendamos?

Trae luz LED integrada con 3 temperaturas diferentes.

Cuenta con 6 velocidades diferentes para ventilar.

Tiene modos para invierno y verano. Lo puedes usar todo el año.

Incluye función de temporizador para poder programarlo por horas.

Comprar en AliExpress por ( 215,51 ) 64 €

Ventilador de techo Iralan

Elegancia, frescor y poco ruido. Eso es lo que debe ofrecer un buen ventilador de techo y es, exactamente, lo que brinda el Ventilador de techo Iralan. Tiene una función que invierte el flujo de aire para extraer el frío en invierno, aunque lo mejor es el frescor que da en verano, sobre todo con las 6 velocidades que tiene. Por otra parte, su motor consume menos energía que otros ventiladores del mismo tipo, y todo haciendo menos ruido.

Por supuesto, incluye un mando a distancia para que lo ajustes como quieras sin moverte del sitio, con opción de programación por horas. Así, podrás dormir sin preocuparte porque se quede encendido más horas de la cuenta. Es la mejor opción para refrescar habitaciones y dormitorios.

Esto opinan quienes ya lo tienen

El poco ruido, lo bien que enfría o lo fácil de instalar que es. Lo cierto es que hay muchos factores que hacen que las reseñas de compradores de este ventilador de techo sean muy positivas. Puedes ver algunas aquí:

«El montaje es bastante sencillo a pesar de que las instrucciones están solo en italiano y chino. El ventilador es tal como se describe y realmente muy silencioso»

«Excelente. Fácil de instalar, silencioso y enfría la habitación de manera eficiente y rápida.»

«Queda muy bien terminado no hace excesivamente mucho ruido y es perfecto.»

Comprar en AliExpress por ( 215,51 ) 64 €

Aprovecha que la Vuelta al Cole de AliExpress lo deja en menos de 60 € con sus cupones de descuento y llévatelo ya. Ni este ni los próximos veranos volverán a ser un problema por el calor.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping