Faltan horas y no estamos preparados: el aviso de la AEMET que afecta a estas zonas

El aviso de la AEMET que afecta a estas zonas

No estamos preparados para lo que llega faltan horas

El aviso de la AEMET afecta a estas zonas

Tal y como nos explican estos expertos: «Día marcado por la inestabilidad en buena parte de la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos en las islas, cuadrante nordeste peninsular y al principio en Galicia, y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto, si bien al principio con abundante nubosidad baja en la mitad sur de la Península. Se darán precipitaciones en el tercio nordeste, Baleares, Estrecho y tendiendo a remitir en Galicia, siendo también posible en Melilla y a primeras horas en el centro peninsular. Los mayores acumulados, yendo con tormentas ocasionales, se darán en Baleares, al principio en el entorno del cabo de la Nao, y en el este de Cataluña, siendo persistentes y localmente fuertes. Cota de nieve: 900/1200 metros en el cuadrante nordeste pudiendo descender puntualmente hasta los 500m., y con acumulados significativos en el Pirineo oriental también posibles en la Ibérica y zonas aledañas. Locamente también podría nevar en puntos de Galicia y Castilla y León por encima de 400/500 m. En Canarias, intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña y en zonas de la meseta Sur. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad nordeste peninsular, con descensos en zonas de la meseta Sur. Mínimas en aumento en el tercio nordeste peninsular, con predominio de los descensos en la mitad oeste, Murcia y Canarias. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montañas de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el este de Cataluña y al principio en el entorno de la Nao, siendo también posible en Baleares. Acumulados significativos de nieve en el Pirineo oriental que también podrían afectar localmente a la Ibérica y a zonas más bajas aledañas. Heladas fuertes en entornos de montaña de la mitad norte peninsular. Soplará viento moderado de componente este en el Cantábrico, este de Baleares y con intervalos de fuerte, en litorales de Cataluña. Viento moderado de componente sur en litorales de Galicia, de poniente en el Estrecho y Alborán, y con posibles intervalos fuertes de componente norte en el resto del Mediterráneo. Viento flojo predominado componentes norte y oeste en el resto».