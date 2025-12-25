Lo que va a pasar en Navidad no es normal y la AEMET lo ha confirmado: «Cada vez será…»

La AEMET ha confirmado lo que va a pasar en Navidad, no es nada normal, sino todo lo contrario, habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en unos días en los que la magia y los desplazamientos son una realidad.

Esta Navidad será mejor que nos prepararemos para lo peor, ante un cambio de tendencia, después de días de relativa estabilidad, se acerca un frente muy activo al que se sumará un marcado descenso de la temperatura. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este giro radical coincidirá directamente con una de las fechas más importantes del año. Antes de salir de casa, es importante conocer esta previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por completo.

La AEMET ha confirmado lo que llega

Lo que puede pasar en estos días nos es normal, puede que estemos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, se convertirá en un giro destacado que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que la inestabilidad puede acabar siendo una realidad en muchos puntos del país.

Las lluvias serán uno de los elementos peligrosos que afectarán a una movilidad que puede estar especialmente marcada por unos desplazamientos que se producen en un momento muy delicado. Después de estas comidas y a una hora, una tarde en el que se espera lo peor de este temporal.

Además de la lluvia, las bajas temperaturas pueden traer nieve incluso a cotas muy bajas que hasta la fecha no se habían visto. Por lo que empezaremos a ver llegar un importante cambio que puede convertirse en un giro destacado de guion para el que quizás no estamos preparados.

Es importante estar preparados para una previsión del tiempo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en este día tan especial.

Lo que llega a Navidad en esta previsión del tiempo

Esta previsión del tiempo de la AEMET nos sumergirá en lo peor de unas fechas para las que deberemos estar del todo preparados. Con algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

«Se prevé una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este y la llegada de una baja al norte peninsular acompañada por una masa de aire frío. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y Baleares con precipitaciones que, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y ocasionalmente granizo menudo. En el resto intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia. Tendencia a poco nuboso en zonas de la meseta Norte al final. Nevará en cotas por encima de 800-1200m en Pirineos centrales y orientales, por encima 1100-1300m en zonas de montaña del sureste y de 500-700m en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas. En Canarias nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas, e intervalos nubosos en el resto sin descarta algún chubasco débil. Nieblas matinales en zonas del suroeste y en áreas de montaña. Descenso generalizado de las temperaturas mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular, si bien con ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares. También descenso generalizado de las máximas en Península y Baleares excepto en el suroeste con ligeros ascensos. Pocos cambios en Canarias. Heladas moderadas en zonas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este de la meseta Sur».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones localmente fuertes en el entorno de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña. Pueden ir acompañadas de tormenta y ocasionalmente de granizo menudo. Acumulados significativos de nieve en zonas altas de montaña del norte».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Vientos moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia, tendiendo amainar, y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto, componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte y del norte y nordeste fuerte a muy fuerte entre la costa norte mediterránea y Baleares. En Canarias componente norte».