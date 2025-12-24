Adiós a las lluvias en Barcelona: Meteocat pone fecha al fin de las precipitaciones

Meteocat pone fecha al fin de las precipitaciones, las lluvias tienen los días contados en Barcelona. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos puede afectar de lleno con ciertos detalles que hasta la fecha desconocíamos y que pueden acabar siendo esenciales. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conectar con un Meteocat que parece que trae un pequeño respiro.

Estos días en los que quizás no esperábamos encontrarnos con tanta lluvia, lo que puede pasar es un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede afectarnos de lleno. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un giro radical que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo de una forma muy clara. El mal tiempo se convertirá en una dura realidad en estos días en los que quizás deberemos dejar el paraguas en casa. Lo que está por llegar es un importante cambio que debemos tener por delante y que puede acabar siendo clave en todos los sentidos.

Meteocat pone fecha al fin de estas precipitaciones

La realidad es que hemos tenido un mes de diciembre más lluvioso de lo esperado, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que el tiempo cobrará protagonismo.

Este elemento que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada es la que nos acabará marcando una diferencia importante. Las lluvias son uno de los elementos que más problemas causa al salir de casa, pero cuidado, no es el único que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año.

Estaremos muy pendientes de unos cambios de tendencia que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que podría acabar marcando unos días que serán esenciales y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Meteocat tiene muy clara la previsión del tiempo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos, llega un marcado descenso de las temperaturas que no estará sólo, sino que viene acompañado de novedades importantes que alejarán un poco la lluvia de casa.

Las lluvias se despiden de Barcelona

Los expertos despiden las molestas lluvias de los últimos tiempos, de una Barcelona que puede cambiar por momentos. Con la llegada de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podría acabar siendo una realidad en estas últimas jornadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso. Hay probabilidad de precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo, valle de Arán y mitad oriental. Cota de nieve en torno a 1400-1600 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el sur de Lleida y tercio central de Tarragona y sin cambios o en ligero ascenso en el resto; máximas en ascenso, salvo en en extremo suroeste, donde no variarán. Heladas débiles a moderadas en el Pirineo, que se extenderán a zonas colindantes. Viento moderado del norte en el litoral norte de Girona y del noroeste en el sur de Tarragona, sin descartar rachas muy fuertes en puntos expuestos del Ampurdán; del norte flojo en la parte occidental de Pirineos, moderado en cumbres; y en el resto, viento flojo de dirección variable».

Las alertas estarán activadas en estas zonas: «Heladas moderadas en el Pirineo. No se descartan rachas muy fuertes del norte en puntos expuestos del Ampurdán».

Siguiendo con la misma explicación: «Se prevé una situación de inestabilidad con bajas presiones en el Mediterráneo occidental y cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, tendiendo a poco nuboso o despejado al final en el suroeste. Se esperan precipitaciones moderadas y persistentes en el Cantábrico y norte de Galicia, y probabilidad de chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta en litorales de Alborán y del mar Balear; serán menos probables en ambas mesetas. Nevará de forma débil en zonas de montaña por encima de 1000-1200 m. En Canarias intervalos nubosos aumentando por la tarde a nuboso o cubierto, principalmente en el norte de las islas, con precipitaciones ocasionalmente moderadas y menos probables y débiles en el sur. Nieblas en zonas de montaña, más persistentes en las del norte peninsular, y en zonas de ambas mesetas y del Ebro. Descenso ligero de las temperaturas mínimas en la mitad sur, noreste peninsular y Baleares y en ligero ascenso en el resto, más acusado en el alto Ebro, Cantábrico central y zonas de la meseta Norte. Máximas en ascenso general excepto en los litorales del suroeste, fachadas sureste y este y zonas del alto Ebro y del Cantábrico oriental. Pocos cambios en las temperaturas de Canarias. Heladas moderadas en Pirineos, débiles en el resto de las zonas de montaña, este de Castilla-La Mancha y, localmente, en la meseta Norte. Viento del norte y nordeste en general, que será moderado en los litorales y en zonas de Castilla y León, con intervalos de fuerte en litorales del noroeste y sin descartar rachas localmente muy fuertes en zonas altas del tercio norte. Cierzo moderado en el valle del Ebro, tramontana con intervalos de fuerte en Ampurdán y poniente en el sur de Alborán. En Canarias viento moderado del noroeste».