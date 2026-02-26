Sánchez descarta tener una enfermedad cardiovascular: «Queda Gobierno para rato»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado este jueves a través de las redes sociales que esté siendo tratado de una enfermedad cardiovascular. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que se están difundiendo «bulos» sobre su salud y que «queda Gobierno para rato».

«La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud. La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública», ha comenzado Sánchez su mensaje.

«No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan. Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato», subraya el jefe del Ejecutivo.

Libertad Digital aseguró el pasado lunes que Pedro Sánchez estaba siendo tratado de una dolencia cardíaca en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Según contaba el medio citado, la ahora desmentida «dolencia cardiaca» del presidente derivaba en «posibles eventos cardiovasculares», como una trombosis o un infarto, razón por la cual se le sometía a frecuentes revisiones tanto en el Ramón y Cajal como en otros centros sanitarios privados.

Durante esas «revisiones» se le practicaban «pruebas diagnósticas de seguimiento», entre ellas un TAC helicoidal para el control de sus arterias coronarias, una técnica avanzada de tomografía computarizada que emplea rayos X para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo.

Además, se matizó en que la supuesta dolencia cardiovascular no era el único problema médico al que ha tenido que hacer frente Sánchez en los últimos tiempos, aunque precisa que otras lesiones anteriores «no tuvieron repercusión clínica significativa».

Las fuentes consultadas por Libertad Digital describían a Sánchez como «un paciente muy hipocondríaco y obsesionado con su estado de salud desde que llegó a la Presidencia del Gobierno». Según esas mismas fuentes, cuando el presidente se instaló en La Moncloa, su esposa Begoña Gómez exigió que el entonces jefe del Gabinete médico acompañase siempre a su marido en todos sus actos y desplazamientos.