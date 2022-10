¿Cómo sobreviven los pilotos de Fórmula 1 a las carreras?

Los pilotos de Fórmula 1 representan una de las profesiones más envidiadas del mundo, pero en lo que al deporte respecta, también una de las más sacrificadas. Pese a lo que pueda parecer, los Alonso, Hamilton, Verstappen o Sainz son deportistas del más alto nivel y su físico debe estar acorde para sufrir durante una hora en el volante. Los Formula 1 no son ni mucho menos coches utilitarios y cómodos de llevar, sino que circulan a la máxima velocidad y requieren de un esfuerzo físico total para el que no todos están preparados.

Existen rutinas obligadas, mitos y sacrificios importantes que tienen que hacer los pilotos de Fórmula 1 antes, durante y después de cada carrera del campeonato del mundo y que ahora pasamos a repasar.

Cómo se hidratan los pilotos de F1

Hablábamos de la resistencia y el desgaste de los pilotos, por lo que esto es un punto importantísimo. Hidratarse es clave para llegar al final de la carrera en plenas condiciones, ya que dentro del coche se puede llegar a experimentar temperaturas superiores a 40 grados, con el plus de llevar puesto un mono que no es precisamente equipamiento de climas calurosos.

Esto provoca una sudoración brutal y que algún piloto haya perdido en carrera hasta tres kilos de peso, para lo cual se cuenta con un sistema de hidratación dentro del vehículo, el cual consta de una bolsa de agua con capacidad de 1.5 litros colocada en el respaldo de su asiento, y a su vez conectada al casco. Se activa con un botón en el volante. Con ello pueden beber durante toda la carrera y minimizar la deshidratación que todos sufren.

Qué pasa si los pilotos de F1 quieren orinar

Como se puede llegar a imaginar, los pilotos de Fórmula 1 no pueden pararse a orinar en carrera aunque sí en las sesiones de entrenamiento en las que hay paradas suficientemente largas en boxes para ello. En la carrera del domingo, los pilotos deben aguantar y, en último caso, hacérselo encima. Esto no resulta nada cómodo, pero lo explica bien Fernando Alonso. “O abandonas y pierdes todo, o te haces encima y sigues en la carrera”, comentó una vez el piloto asturiano, que añadía lo siguiente. “Es muy incómodo, pero te sientes muy aliviado, ya que eso te permite concentrarte sólo en la conducción”. Para intentar evitar que esto suceda, los pilotos muchas veces apuran el acudir al servicio hasta el último momento, para orinar y que no les pille desprevenidos en carrera.

Qué come un piloto de F1 antes de una carrera

Cada piloto puede perder tres kilos, cuatro los que más, en una sola carrera debido al esfuerzo necesitado y el calor. Este desgaste es enorme pero cuentan con ello los nutricionistas de los grandes protagonistas de la Fórmula 1. Contar con una dieta controlada es si cabe más importante y obligado para ellos, y es por ello que los pilotos suelen alimentarse antes de las carreras con carbohidratos como la pasta, el arroz, patatas o verduras, mezclados con aquellos que contienen proteínas, casi del pollo o el pescado.

¿Cuántas calorías pierde un piloto en una carrera?

Depende de la persona, pero por norma general, los pilotos tienden a perder una cantidad entre 600 y 1500 calorías en la carrera del domingo de un Gran Premio de Fórmula 1. Pongamos que son dos horas Fe carrera con esfuerzo y tensión continuadas, además del calor que muchas veces tienen que soportar en los monoplaza debajo del mono de competición. Esto se traduce también en una pérdida de en torno a tres kilos que deberán compensar antes y después.