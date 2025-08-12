El Nàstic descarta el polémico fichaje de Calderón tras las críticas de sus aficionados

El Nàstic de Tarragona ha descartado finalmente el polémico fichaje de José Manuel Calderón tras las severas críticas por parte de sus aficionados a través de las redes sociales. El jugador andaluz, hace un año, insultó a los catalanes tras ascender a Segunda División con el Córdoba.

«Me cago en los muertos de los catalanes», fue la frase que ha condenado a José Manuel Calderón en su fichaje frustrado por el Nástic. Una frase dicha hace un año tras ascender con el Córdoba después de vencer al filial del Barcelona. La dijo durante la celebración del ascenso a través de sus redes sociales y luego pidió perdón.

Pero la afición del Nàstic no le ha perdonado y cuando su club anunció el fichaje, las redes sociales se llenaron de críticas a la entidad por esta nueva incorporación. El anuncio del fichaje llegó a las 14:00 de la tarde y la marcha atrás del cuadro catalán se hizo oficial solamente cuatro horas después.

El fichaje estaba cerrado y anunciado, pero las críticas de la afición del Nàstic han logrado detener esta firma y que el club catalán pase a descartar a Calderón, que seguirá como jugador libre tras dejar el Córdoba. «El Gimnàstic de Tarragona, SAD, informa que, tras las valoraciones realizadas en las últimas horas, ha decidido no formalizar el fichaje previamente anunciado de José Manuel Calderón Portillo», señala el Nàstic en un comunicado oficial.

Comunicado del Nàstic de Tarragona

El Gimnàstic de Tarragona, SAD, informa que, tras las valoraciones realizadas en las últimas horas, ha decidido no formalizar el fichaje previamente anunciado de José Manuel Calderón Portillo.

El Club, que representa a una ciudad y a una afición orgullosa de su historia, de su identidad y de sus valores, considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan.

Lamentamos las molestias que esta situación haya podido causar a nuestros socios, accionistas y aficionados, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para confeccionar la mejor plantilla posible para afrontar con garantías la temporada 2025-2026.

El Gimnastic de Tarragona SAD, da por zanjado este asunto y centra todos sus esfuerzos en el objetivo deportivo común: la nueva temporada.