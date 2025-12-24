¿Qué ver en televisión en Nochebuena? Toda la programación de las cadenas

La Nochebuena ya está aquí y millones de personas se preparan ya para pasarla junto a toda la familia, siendo la televisión el fondo de muchas de esas reuniones. Se trata de un día muy complicado para las cadenas, ya que deben vencer a las conversaciones, los villancicos y la preferencia de pasar tiempo con amigos y familia, pero no por eso tiran la toalla. Todos los canales principales han preparado una programación especial para esta noche, que en la mayoría arranca con el tradicional mensaje de Nochebuena del rey Felipe VI, que se emitirá en todas las cadenas nacionales a las 21:00 h.

Programación de Nochebuena de La 1

Tras el mensaje del rey, TVE apuesta por el clásico Telepasión, en el que las estrellas de la cadena volverán a cantar algunas de las canciones más conocidas por todos. Después, la música tomará el protagonismo con los especiales de Dani Fernández y Abraham Mateo, dos cantantes que debutan en la pública y que recogen el testigo de otros como Raphael, Rosario Flores o Estopa. Finalmente, también habrá una entre de recuerdos con Viaje al centro de la tele.

21:00: Mensaje de Navidad del rey Felipe VI

21:15: ‘Telepasión 2025. Mi gran noche’

22:20: ‘Me has invitado a bailar. Dani Fernández’

23:35: ’20conmigo. Abraham Mateo’

00:45: ‘Viaje al centro de la tele’

Qué ver en Nochebuena en La 2

La segunda cadena apuesta por la música, con un concierto de la Orquesta y Coro RTVE desde la Capilla del Palacio Real, en el que se interpretarán clásicos navideños. Después del mensaje del rey dejará que el programa Cómo nos reímos llene la noche con los recuerdos de los programas de humor de TVE de las últimas décadas.

20:00: Los conciertos de La 2.

21:00: Mensaje de Navidad del rey Felipe VI

21:10: ‘Cómo nos reímos’. Cuento de Navidad

22:05: ‘Cómo nos reímos’. Maratón

Programación de Antena 3 en Nochebuena

La principal cadena de Atresmedia sigue confiando en los clásicos de su Navidad, como es el zapping Lo mejor de cada casa, que repasa los mejores momentos de los canales del grupo de los últimos años, además de Nochebuena con Tu cara me suena, un recopilatorio de actuaciones del programa de imitadores.

21:00: Mensaje de Navidad del rey Felipe VI

21:15: ‘Lo mejor de cada casa’

23:45: ‘Nochebuena con Tu cara me suena’

02:00: ‘Lo mejor de cada casa’

Qué ver en Cuatro en Nochebuena

La segunda cadena de Mediaset apuesta, como es habitual desde hace años, por First Dates y el cine. Tras el mensaje del rey llegará el turno de un especial del programa de citas de Carlos Sobera. Tras eso, dos clásicos para toda la familia se podrán ver hasta la madrugada.

21:00: Mensaje de Navidad del rey Felipe VI

21:10: ‘First Dates con Papá Noel’

22:45: Cine: ‘Willow’

01:15: Cine: ‘ET, el extraterrestre’

Así es la programación especial de Telecinco

La principal cadena de Mediaset ha decidido que no competirá este año con sus habituales galas musicales, dejando que TVE se lleve todo el protagonismo. Tras una serie de especiales durante la tarde de programas como los de Joaquín Prat y Jorge Javier Vázquez, la noche será para un recopilatorio de los mejores momentos de Bailando con las estrellas, uno de sus grandes éxitos de las últimas temporadas.

15:45: ‘El tiempo justo’ con Carlos Baute

18:30: ‘El diario de Jorge’ y su viaje al pasado

21:00: Mensaje de Navidad del rey Felipe VI

21:10: ‘Bailando con las estrellas’

LaSexta lo apuesta todo al cine

El segundo canal de Atresmedia emite desde la tarde un especial de Zapeando, pero desde las 17:15 h todo serán refritos y cine.

15:45: Zapeando con “muñecos” de colaboradores

17:15: ‘MVT’: ‘Take Away’

21:00: Mensaje de Navidad del rey Felipe VI

21:15: ‘El intermedio’, mejores momentos

22:45: ‘El taquillazo’: Cine