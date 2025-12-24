‘Viaje al centro de la tele’: ¿Quién es el locutor que habla en el programa?

Viaje al centro de la tele se ha convertido en todo un clásico del verano y de la Navidad, ya que el programa que rescata el archivo de TVE regresa este año 2025 como el turrón para cubrir el hueco dejado por La Revuelta. Ya lo tuvo que hacer el pasado verano, cuando La 1 decidió apostar por La Garita para llenar el access prime time, pero los resultados de audiencia fueron tan malos que tuvo que echar mano de uno de sus programas que nunca fallan. De nuevo, espacio del recuerdo cumplió con creces y llegó a liderar en varias noches frente a las reposiciones de El Hormiguero.

Este año la cadena pública ha decidido que no emitirá especiales navideños ni tampoco programas repetidos de Broncano y compañía, ya que sabe que tiene en casa la mejor opción para llenar esos días hasta después de reyes. Para los que no lo conozcan, se trata de un espacio de recopilatorio de imágenes de todos los programas del pasado de RTVE, rememorando grandes momentos de los 70, 80 y 90 principalmente.

El culpable es Pedro Santos, periodista habitual de programas como Mañaneros y distintos magacines que se han emitido desde hace años en la cadena. Él es el creador y director de este espacio que no cuenta con un presentador en plató, ya que todo es una sucesión de imágenes del recuerdo a las que un narrador va dando paso.

Una vez suena la sintonía, que sigue siendo la canción Espectacular, que primero interpretó La casa azul (los creadores) y que desde hace varias temporadas ha versionado Fangoria, los espectadores saben que llega el momento de recordar.

El encargado de ir anunciando los programas y personajes que aparecen en pantalla es Santiago Segura, una cara conocida absolutamente por todos, pero que en este programa nunca ha aparecido. Su labor siempre ha estado tras un atril y un micrófono, ya que él sólo pone su voz a este espacio. Además, el logotipo del programa y los faldones utilizan ilustraciones del mítico dibujante y humorista Antonio Fragua Forges.

Viaje al centro de la tele nació en el año 2013 como un programa para emitirse en madrugada, siendo relegado siempre a horarios muy extraños, pero los buenos resultados le han dado la razón a Santos. Desde entonces, TVE ha ido recurriendo a él en noches como Eurovisión, Navidad y verano, donde siempre cumple y logra grandes audiencias sin apenas promoción.